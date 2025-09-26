Мачът между Левски и ЦСКА открива мемориалния волейболен турнир „Борис Гюдеров“ в Перник

Вечно дерби слага началото на 25-то издание на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров“. Шампионът Левски София ще се изправи срещу ЦСКА в първата среща.

Турнирът ще се проведе следващия уикенд - от 3 до 5 октомври. Домакините от Миньор ще играят с Монтана.

Надпреварата е в памет на изтъкнатия български национал и едно от най-големите имена в родния волейбол от миналото Борис Гюдеров и традиционно се провежда в едноименната зала в Перник.

През последните два сезона Монтана триумфира с трофея, а преди това хегемонията бе за тима на ЦСКА. През 2019 и 2020 г. трофея печели Левски София.

Програма на турнира:

4 октомври (петък)

16:00 ч: Левски - ЦСКА

17:30 ч: Откриване на турнира

18:00 ч: Миньор – Монтана

5 октомври (събота)

16:00 ч: Левски - Монтана

17:30 ч: Миньор - ЦСКА

6 октомври (неделя)

14:00 ч: ЦСКА – Монтана

15:30 ч: Миньор – Левски

17:00 ч: Награждаване на отборите и закриване на турнира