Мачът между Левски и ЦСКА открива мемориалния волейболен турнир „Борис Гюдеров“ в Перник

Турнирът ще се проведе от 3 до 5 октомври.
Вечно дерби слага началото на 25-то издание на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров“. Шампионът Левски София ще се изправи срещу ЦСКА в първата среща.
Турнирът ще се проведе следващия уикенд - от 3 до 5 октомври. Домакините от Миньор ще играят с Монтана.
Надпреварата е в памет на изтъкнатия български национал и едно от най-големите имена в родния волейбол от миналото Борис Гюдеров и традиционно се провежда в едноименната зала в Перник.
През последните два сезона Монтана триумфира с трофея, а преди това хегемонията бе за тима на ЦСКА. През 2019 и 2020 г. трофея печели Левски София.
Програма на турнира:
4 октомври (петък)
16:00 ч: Левски - ЦСКА
17:30 ч: Откриване на турнира
18:00 ч: Миньор – Монтана
5 октомври (събота)
16:00 ч: Левски - Монтана
17:30 ч: Миньор - ЦСКА
6 октомври (неделя)
14:00 ч: ЦСКА – Монтана
15:30 ч: Миньор – Левски
17:00 ч: Награждаване на отборите и закриване на турнира