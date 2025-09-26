БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мачът между Левски и ЦСКА открива мемориалния волейболен турнир „Борис Гюдеров“ в Перник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Турнирът ще се проведе от 3 до 5 октомври. 

Мачът между Левски и ЦСКА открива мемориалния волейболен турнир „Борис Гюдеров“ в Перник
Снимка: АРХИВ
Слушай новината

Вечно дерби слага началото на 25-то издание на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров“. Шампионът Левски София ще се изправи срещу ЦСКА в първата среща.

Турнирът ще се проведе следващия уикенд - от 3 до 5 октомври. Домакините от Миньор ще играят с Монтана.

Надпреварата е в памет на изтъкнатия български национал и едно от най-големите имена в родния волейбол от миналото Борис Гюдеров и традиционно се провежда в едноименната зала в Перник.

През последните два сезона Монтана триумфира с трофея, а преди това хегемонията бе за тима на ЦСКА. През 2019 и 2020 г. трофея печели Левски София.

Програма на турнира:

4 октомври (петък)

16:00 ч: Левски - ЦСКА

17:30 ч: Откриване на турнира

18:00 ч: Миньор – Монтана

5 октомври (събота)

16:00 ч: Левски - Монтана

17:30 ч: Миньор - ЦСКА

6 октомври (неделя)

14:00 ч: ЦСКА – Монтана

15:30 ч: Миньор – Левски

17:00 ч: Награждаване на отборите и закриване на турнира

#Мемориален турнир "Борис Гюдеров"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
2
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
3
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
4
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
5
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
6
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Волейбол

Женският волейболен тим на ЦСКА привлече бразилката Хелена Моники
Женският волейболен тим на ЦСКА привлече бразилката Хелена Моники
Алекс Николов отново недостижим на върха при топреализаторите на волейболния Мондиал Алекс Николов отново недостижим на върха при топреализаторите на волейболния Мондиал
Чете се за: 02:12 мин.
Гледайте Любо Ганев, Добрин Гьонов, Стоян Добрев и Симеон Щерев в "Арена спорт" Гледайте Любо Ганев, Добрин Гьонов, Стоян Добрев и Симеон Щерев в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха? След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?
Чете се за: 08:15 мин.
Александър Николов: Браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта Александър Николов: Браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта
Чете се за: 02:07 мин.
Волейболният Левски спечели първия си мач от турнир в Сърбия Волейболният Левски спечели първия си мач от турнир в Сърбия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ