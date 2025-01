Мадисън Кийс спаси мачбол и надви Ига Швьонтек за финал в Австралия

Американката Мадисън Кийс се класира за финала на Откритото първенство на Австралия по тенис.

19-ата поставена Кийс отстрани на полуфиналите втората в схемата Ига Швьонтек (Полша) с 5:7, 6:1, 7:6(8) за два часа и 37 минути, за да достигне за втори път в кариерата си до финал в турнирите от Големия шлем, след този през 2017 година на Откритото първенство на САЩ.

Мадисън Кийс стартира с пробив в полуфиналния сблъсък, но Швьонтек бързо реагира и съперничките си размениха общо четири пробива в първите четири гейма. Полякинята направи обрат от 1:2 до 5:2, печелейки четири поредни гейма, но допусна изравняване до 5:5 след серия от три гейма за Кийс. Ига Швьонтек обаче спечели следващия си сервис гейм и с нов пробив стигна до успеха в сета със 7:5.

Американката направи впечатляваща серия от 5:0 в началото на втората част и я спечели с 6:1. Последва оспорван трети сет, който вървеше гейм за гейм до 5:5, като и двете тенисистки имаха точки за пробив, но не успяха да ги реализират. Швьонтек все пак стигна до пробив за 6:5 и сервира за победата, но пропусна мачбол, а борбеността на Мадисън Кийс я доведе до точка за пробив, която тя реализира и изравни за 6:6.

В тайбрека полякинята поведе със 7:5 и 8:7 точки, но Кийс спечели следващите три, реализирайки първия си мачбол.

