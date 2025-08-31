Магията на Лука Дончич окрили Словения за първа победа на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Словения дочака първа победа на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Баскетболистите на Александър Секулич отказаха Белгия с 86:69 в мач от третия кръг в група D. В „Сподек Арена“, Катовице словенците контролираха ситуацията на паркета през цялата среща и лишиха играчите на Дарио Гергя от мечтите за успех, а големият герой бе обичайният заподозрян – Лука Дончич, който се превърна в петия играч с трипъл-дабъл в историята на европейско първенство.

„Драконите“ заемат втората позиция в подреждането с победа и загуба, с колкото са и белгийските „лъвове“, които са четвърти. На 2 септември (вторник) словенският тим ще има за съперник Исландия, а белгийският отбор ще има мач с Израел.

Точните стрелби на Едо Мурич и Лука Дончич бяха в основата на това словенците да нанесат своя удар първи, с което си осигуриха ранна преднина. Символичните гости срещнаха сериозни трудности в опитите си да отговорят и „драконите“ се отскубнаха с 6 точки след 10 минути игра.

Стрелбата зад дъгата предостави възможността на символичните домакини да намерят пътя към двуцифрената разлика във втората част. Белгийците отново не намериха решения на своите проблеми в нападение, а Дончич влезе в обичайния си ритъм и предостави възможността на словенския тим да се изстреля на голямата почивка при 43:31.

Грегор Хроват и Дончич позволиха на символичните домакини да се радват на солидна игра и при подновяването на играта. Въпреки че Анди ван Влийт настрои мерника за белгийските „лъвове“, Алексей Николич, Клемен Препелич и Дончич показаха, че словенците нито за момент няма да намалят оборотите и в края на предпоследния период дръпнаха с 16 точки. Във финалната десетка „драконите“ отново не допуснаха сериозни колебания и си свършиха работата до финалната сирена.

Лука Дончич блесна за словенците с 26 точки, 10 борби и 11 асистенции. Клемен Преплич завърши с 12 и 5 завършващи подавания.

Анди ван Влийт бе най-добър за белгийците с 15 точки и 5 борби. Еманюел Льоконт има 13, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции.