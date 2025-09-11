БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
"Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган...
Чете се за: 00:55 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Магомед Рамазанов не възнамерява да сменя националността си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

За бореца предстои рехабилитацията след операция на рамото.

Магомед Рамазанов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Магомед Рамазанов отхвърли спекулациите за предполагаема смяна на националността и ще продължи да се бори за България.

Олимпийският шампион на 86 кг свободен стил потвърди, че през октомври ще започне рехабилитация след операция на рамото.

Спекулациите за смяна на националността на Рамазанов бяха отхвърлени и от главния секретар на Българската федерация по борба Недко Мариянов.

Публикацията му в социалната мрежа "Инстаграм":

Салам алейкум! Здравейте скъпи съграждани, приятели и фенове на спорта и българската борба!!!

Пиша този пост във връзка с това, че има в интернет пространството лъжлива информация, че възнамерявам да си сменя гражданство или пък се замислям!

В тази връзка категорично заявявам, че не съм имал интервю с журналист от «sovsport.ru» на име Андрей Губин и с които и да било журналист, след като пристигнах в Москва.

В момента се намирам в Москва след успешно проведена операция на рамото в Испания благодарение на ръководството на моя клуб ЦСКА!

Планирам октомври месец да започна рехабилитацията, която ще проведа в Германия в Олимпийския център, организирана с помощта на д-р Иванов (доктора на нац. отбор) и д-р Клаус (д-р на UWW).

Обръщение към журналистите: Моля за в бъдеще да не подавате на хората лъжлива информация за мен!!!

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Magomed Ramazanov (@ramazanov.m_86)


Свързани статии:

Магомед Рамазанов претърпя операция на ръката и ще пропусне световното първенство
Магомед Рамазанов претърпя операция на ръката и ще пропусне световното първенство
За бореца предстои период на рехабилитация в Германия.
Чете се за: 01:30 мин.
#Магомед Рамазанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
3
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
4
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
5
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал "Бъкстон"
6
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Други спортове

Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София 2025"
Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София 2025"
Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 02:55 мин.
БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Чете се за: 02:45 мин.
С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг
Чете се за: 02:07 мин.
Слав Петков: Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежите със Синдром на Даун Слав Петков: Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежите със Синдром на Даун
Чете се за: 02:45 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
8622
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
"Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и свободи": Лоялните на Доган учредяват нова партия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Желязков за руските дронове над Полша: Трябват сериозни гаранции за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Зеленски призова за "противовъздушен щит над Европа" след...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ