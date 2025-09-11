Магомед Рамазанов не възнамерява да сменя националността си

Магомед Рамазанов отхвърли спекулациите за предполагаема смяна на националността и ще продължи да се бори за България.

Олимпийският шампион на 86 кг свободен стил потвърди, че през октомври ще започне рехабилитация след операция на рамото.

Спекулациите за смяна на националността на Рамазанов бяха отхвърлени и от главния секретар на Българската федерация по борба Недко Мариянов.

Публикацията му в социалната мрежа "Инстаграм":

Салам алейкум! Здравейте скъпи съграждани, приятели и фенове на спорта и българската борба!!!

Пиша този пост във връзка с това, че има в интернет пространството лъжлива информация, че възнамерявам да си сменя гражданство или пък се замислям!

В тази връзка категорично заявявам, че не съм имал интервю с журналист от «sovsport.ru» на име Андрей Губин и с които и да било журналист, след като пристигнах в Москва.

В момента се намирам в Москва след успешно проведена операция на рамото в Испания благодарение на ръководството на моя клуб ЦСКА!

Планирам октомври месец да започна рехабилитацията, която ще проведа в Германия в Олимпийския център, организирана с помощта на д-р Иванов (доктора на нац. отбор) и д-р Клаус (д-р на UWW).

Обръщение към журналистите: Моля за в бъдеще да не подавате на хората лъжлива информация за мен!!!

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Magomed Ramazanov (@ramazanov.m_86)



