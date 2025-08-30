Магомед Рамазанов претърпя операция на ръката и ще пропусне световното първенство

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания и очаквано няма да се бори на световното първенство по борба в Загреб. Турнирът започва на 13 септември и България ще бъде в отслабен състав след контузията на Рамазанов и отсъствието на националите в класически стил от централизираната подготовка в София.

Пълният състав на България за световните финали в Хърватия ще бъде обявен следващата седмица.

"Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя и да мина рехабилитацията в Германия! Искам да изразя благодарност за подкрепата на моя клуб ЦСКА-София! Също така искам да благодаря на президента на клуба Гриша Ганчев и целия колектив на ЦСКА за подкрепата! Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България със златен медал от голям форум!!! Благодаря!", пише Рамазанов в социалната мрежа Инстаграм.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Magomed Ramazanov (@ramazanov.m_86)





През пролетта Магомед Рамазанов спечели европейска титла в Братислава, а през 2024 той стана олимпийски шампион в Париж.