БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Магомед Рамазанов претърпя операция на ръката и ще пропусне световното първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

За бореца предстои период на рехабилитация в Германия.

Магомед Рамазанов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов претърпя успешно операция в Испания и очаквано няма да се бори на световното първенство по борба в Загреб. Турнирът започва на 13 септември и България ще бъде в отслабен състав след контузията на Рамазанов и отсъствието на националите в класически стил от централизираната подготовка в София.

Пълният състав на България за световните финали в Хърватия ще бъде обявен следващата седмица.

"Здравейте на всички! Благодарение на Всевишния мина успешно и благополучно операцията! Сега ми предстои да се възстановя и да мина рехабилитацията в Германия! Искам да изразя благодарност за подкрепата на моя клуб ЦСКА-София! Също така искам да благодаря на президента на клуба Гриша Ганчев и целия колектив на ЦСКА за подкрепата! Ще дам всичко от себе си следващата година отново да зарадвам България със златен медал от голям форум!!! Благодаря!", пише Рамазанов в социалната мрежа Инстаграм.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Magomed Ramazanov (@ramazanov.m_86)


През пролетта Магомед Рамазанов спечели европейска титла в Братислава, а през 2024 той стана олимпийски шампион в Париж.

#световно първенство по борба 2025 г. #Магомед Рамазанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
2
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
3
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
4
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
5
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
6
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Други спортове

Гледайте пряко от "Нюрбургринг" състезанието по издръжливост от GT шампионата
Гледайте пряко от "Нюрбургринг" състезанието по издръжливост от GT шампионата
НА ЖИВО: Финал на световното първенство по модерен петобой - жени НА ЖИВО: Финал на световното първенство по модерен петобой - жени
Чете се за: 02:17 мин.
Оскар Пиастри изпревари Ландо Норис в квалификацията за Гран при на Нидерландия Оскар Пиастри изпревари Ландо Норис в квалификацията за Гран при на Нидерландия
Чете се за: 02:07 мин.
България срещу Казахстан на старта в отборната надпревара на световния шампионат по джудо за кадети България срещу Казахстан на старта в отборната надпревара на световния шампионат по джудо за кадети
Чете се за: 01:27 мин.
Ландо Норис спечели и третата свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия Ландо Норис спечели и третата свободна тренировка преди Гран при на Нидерландия
Чете се за: 01:22 мин.
Бургас бе домакин на "Маратон за Героите на Украйна" Бургас бе домакин на "Маратон за Героите на Украйна"
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ