Майорка спечели домакинството си на Реал Мадрид с гол в добавеното време

Майорка победи Реал Мадрид с 2:1 в мач от 30-ия кръг на Ла Лига. Гол в добавеното време донесе трите точки на победителите.

През първата част Лео Роман отрази изстрели на Моран Ибанес, Килиан Мбапе и Арда Гюлер.

Домакините отправиха само един точен удар през първото полувреме на стадион "Майорка Сон Моиш" в Палма де Майорка, а той се превърна в гол. В 41-ата минута Ману Морланес овладя подаване в наказателното поле на Пабло Мафео и откри резултата.

"Белият балет" прекара второто полувреме в търсене на изравнителен гол, който дойде в 88-ата минута. Едер Милитао засече с глава центриране от ъглов удар на Трент Алексанър-Арнолд.

В добавеното време възпитаниците на Мартин Демикелис възобновиха преднината си и стигнаха до трите точки. Ведат Муриджи оформи крайния резултат с шут от вътрешността на наказателното поле, след подаване от Матео Джоузеф.

Майорка се изкачи до 17-ото място в класирането с актив от 31 точки. Реал Мадрид остава на втората позиция в подреждането с 69 пункта.