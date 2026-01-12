БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макълсфилд получи ново предизвикателство – домакинство на Брентфорд

Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Футболната приказка на Макълсфилд продължава и след жребия за четвъртия кръг на Купата на Англия.

Футболната приказка на Макълсфилд продължава и след жребия за четвъртия кръг на Купата на Англия. Шестодивизионният тим, който вече се утвърди като най-голямата сензация в турнира, ще бъде домакин на елитния Брентфорд. Лондончани пристигат с реномето на един от стабилните отбори във Висшата лига, а водещата им фигура в атака е Игор Тиаго – добре познат на българските фенове от престоя си в Лудогорец.

Българско участие ще има и в други интересни сблъсъци. Лийдс Юнайтед, с национала Илия Груев в състава си, ще гостува на Бирмингам Сити, докато Оксфорд, където играе Филип Кръстев, ще се изправи пред сериозно предизвикателство у дома срещу Съндърланд от Висшата лига.

Любопитен е и жребият за новия мениджър на Челси Лиъм Росиниър, който ще гостува на бившия си клуб Хъл Сити. Росиниър познава отлично „тигрите“, тъй като бе техен треньор между 2022 и 2024 година, а като футболист игра финал за Купата на Англия през 2014-а, загубен от Арсенал. Началото му начело на Челси вече бе впечатляващо – победа с 5:1 над Чарлтън Атлетик.

Макълсфилд, воден от Джон Рууни – по-малкия брат на Уейн Рууни, привлече вниманието на целия футболен свят с елиминирането на носителя на трофея Кристъл Палас на стадион „Мос Роуз“. Сега пред отбора стои ново сериозно препятствие в лицето на петия в класирането на елита Брентфорд.

В останалите двойки Арсенал, рекордьор с 14 трофея от турнира, ще приеме Уигън от Лига 1 – отбор, който също има златна страница в историята си с триумф през 2013 година. Астън Вила, който вече отстрани Тотнъм, отново ще мери сили с елитен съперник – Нюкасъл.

Ливърпул може да оформи изцяло елитен сблъсък срещу Брайтън, ако преодолее Барнзли по-късно тази вечер, докато Манчестър Сити изтегли един от най-благоприятните варианти и ще срещне победителя от двойката Салфорд Сити – Суиндън Таун, и двата отбора от Лига 2.

