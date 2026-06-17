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Макларън обжалва решението на ФИА да бъде възстановено третото място на Пиер Гасли в Гран При на Монако

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Макларън обжалва решението на ФИА да бъде възстановено третото място на Пиер Гасли в Гран При на Монако
Снимка: БТА
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Тимът на Макларън обжалва решението за връщането на френския пилот на Алпин Пиер Гасли на подиума след надпреварата за Голямата награда на Монако във Формула 1, съобщава ДПА.

Първоначално 30-годишният състезател загуби третото си място заради две отделни петсекундни нарушения за превишена скорост в питлейна. По-късно обаче позицията му беше възстановена, след като Международната автомобилна федерация (ФИА) призна, че има проблем при измерването на скоростта пред боксовете.

В самото състезание в Монако трима други пилоти вече бяха изтърпели наказанията си за идентични нарушения, включително Оскар Пиастри от Макларън.

"По време на Гран При на Монако и във всяко друго събитие всички отбори се придържаха към регулациите и установиха стандартни практики относно ограничението на скоростта в питлейна, каквито се прилагаха по това време. Участниците нагаждаха процедурите си съгласно това и когато беше необходимо приемаха и изпълняваха наказанията, наложени от тези регулации. От наша гледна точка премахването на санкциите създава ситуация, в която някои участници са ощетени, въпреки че са се придържали към правилата и решенията на стюардите. Такова развитие рискува да създаде неравенство в спорта и да подкопае доверието в последователното прилагане на регулациите на ФИА", написаха от Макларън.

Отборът на Макларън, чийто водещ пилот в състезанието Оскар Пиастри завърши пети, заяви, че обжалването "не е насочено към определен съперник", но и че тяхната цел е регулациите да бъдат "прилагани последователно, прозрачно и справедливо спрямо всички участници".

След седем кръга от календара британският тим заема третото място в класирането със 141 точки, на 121 зад лидера Мерцедес.

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