Макларън обжалва решението на ФИА да бъде възстановено третото място на Пиер Гасли в Гран При на Монако

Тимът на Макларън обжалва решението за връщането на френския пилот на Алпин Пиер Гасли на подиума след надпреварата за Голямата награда на Монако във Формула 1, съобщава ДПА.

Първоначално 30-годишният състезател загуби третото си място заради две отделни петсекундни нарушения за превишена скорост в питлейна. По-късно обаче позицията му беше възстановена, след като Международната автомобилна федерация (ФИА) призна, че има проблем при измерването на скоростта пред боксовете.

В самото състезание в Монако трима други пилоти вече бяха изтърпели наказанията си за идентични нарушения, включително Оскар Пиастри от Макларън.

"По време на Гран При на Монако и във всяко друго събитие всички отбори се придържаха към регулациите и установиха стандартни практики относно ограничението на скоростта в питлейна, каквито се прилагаха по това време. Участниците нагаждаха процедурите си съгласно това и когато беше необходимо приемаха и изпълняваха наказанията, наложени от тези регулации. От наша гледна точка премахването на санкциите създава ситуация, в която някои участници са ощетени, въпреки че са се придържали към правилата и решенията на стюардите. Такова развитие рискува да създаде неравенство в спорта и да подкопае доверието в последователното прилагане на регулациите на ФИА", написаха от Макларън.

Отборът на Макларън, чийто водещ пилот в състезанието Оскар Пиастри завърши пети, заяви, че обжалването "не е насочено към определен съперник", но и че тяхната цел е регулациите да бъдат "прилагани последователно, прозрачно и справедливо спрямо всички участници".

След седем кръга от календара британският тим заема третото място в класирането със 141 точки, на 121 зад лидера Мерцедес.