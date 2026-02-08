Германецът Макс Лангенхан стана олимпийски шампион в спускането с шейни на Игрите в Милано-Кортина. Действащият световен шампион прибави и най-ценната титла в кариерата си, като наследи сънародника си Йоханес Лудвиг, който стана шампион в дисциплината в Пекин преди четири години.

Лангенхан постави рекорд на улея в Кортина д'Ампецо още в първия манш в събота с 52.924 секунди, като нито за момент не остави съмнения в превъзходството си и триумфира с общо време 3:31.191 минути.

Това бе и първи златен медал за Германия в Милано-Кортина, които до момента имаха сребро и бронз.

Сребърния медал спечели австриецът Йонас Мюлер, който е световен шампион от 2023 година. Той финишира на 0.596 секунди зад шампиона.

Италианецът Доминик Фишналер остана трети с изоставане с 0.934 секунди зад Лангенхан. Това е втори бронзов медал за Фишналер, който зае трето място и на Олимпийските игри в Пекин 2022.

Спускане с шейни, мъже:

1. Макс Лангенхан (Германия) - 3:31.191 минути

2. Йонас Мюлер (Австрия) - на 0.596 секунди

3. Доминик Фишналер (Италия) - на 0.934 секунди