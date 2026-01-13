БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Мамаду Сако се сбогува с феновете преди мача между два от неговите бивши клубове – ПСЖ и ФК Париж

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Французинът започва пътя си в школата на ФК Париж, преди да премине в академията на ПСЖ, където става най-младият капитан в историята на клуба (на 17 години).

мамаду сако сбогува феновете мача два неговите бивши клубове ndash псж париж
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият капитан на Пари Сен Жермен и национал на Франция Мамаду Сако официално обяви края на професионалната си футболна кариера преди срещата от 1/16-финалите за Купата на Франция.

35-годишният защитник направи емоционално обръщение на терена преди мача между два от неговите бивши клубове ПСЖ и ФК Париж. Шампионът на Франция отдаде почит на своя юноша и бивш капитан, като го покани заедно със семейството му и му връчи възпоменателен трофей пред феновете.

Сако започва пътя си в школата на ФК Париж, преди да премине в академията на ПСЖ, където става най-младият капитан в историята на клуба (на 17 години). През кариерата си е играл още за Ливърпул, Кристъл Палас, Монпелие и за последно в грузинския Торпедо Кутаиси. Има 29 мача за националния отбор на Франция.

