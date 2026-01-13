Пари Сен Жермен бе елиминиран от Купата на Франция след поражение от градския си съперник ФК Париж

Пари Сен Жермен загуби с 0:1 от ФК Париж и отпадна от турнира за Купата на Франция.

Поражението дойде на 1/16-финалите в интригуващ мач на „Парк де Пренс“.

Единственото попадение отбеляза Джонатан Иконе в 74-ата минута. Иконе, който е бивш юноша на ПСЖ, отбеляза срещу родния си клуб след контраатака и пас от Илан Кебал.

ПСЖ доминираше през по-голямата част от срещата и отправи 25 удара към вратата на градския си съперник, но не успя да реализира. Баркола, Рамос и Кварацхелия не успяха да пробият вратаря на Париж през първите 45 минути, който направи поредица от решаващи спасявания, включително и в добавеното време.

Луис Енрике беше принуден да се обърне към ключовите си играчи Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Дезире Дуе, като ги пусна в игра час след началото на срещата, но и това не спаси лидера във Франция.

Шоуто на Обед Нкамбадио продължи и през второто полувреме, като той парира ударите на Рамос (55-та), Заир-Емери (61-ва) и Витиня (90+7), докато Баркола пропусна възможността да реализира при излизане един на един (64-та). Заир-Емери уцели след това напречната греда в 87-ата минута.

Това бе първата загуба на ПСЖ в този етап на турнира от 2014 г. насам. Двата отбора се срещнаха само осем дни след мача им в Лига 1 (4 януари 2026 г.), когато шампионът на Франция и на Европа спечели с 2:1.

Под ръководството на Луис Енрике, ПСЖ претърпя първо поражение от 31 януари 2022 г. насам у дома на „Парк де Пренс“, а понеделник вечер определено принадлежеше на ФК Париж.