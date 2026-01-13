БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пари Сен Жермен бе елиминиран от Купата на Франция след поражение от градския си съперник ФК Париж

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Спорт
Шампионът на Франция и носител на трофея от миналия сезон капитулира. ПСЖ претърпя унизително поражение на „Парк де Пренс“, като отпадна в осминафиналите на Купата на Франция от ФК Париж, който постигна забележителен подвиг благодарение и на своя вратар.

пари сен жермен елиминиран купата франция поражение градския съперник париж
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен загуби с 0:1 от ФК Париж и отпадна от турнира за Купата на Франция.

Поражението дойде на 1/16-финалите в интригуващ мач на „Парк де Пренс“.

Единственото попадение отбеляза Джонатан Иконе в 74-ата минута. Иконе, който е бивш юноша на ПСЖ, отбеляза срещу родния си клуб след контраатака и пас от Илан Кебал.

ПСЖ доминираше през по-голямата част от срещата и отправи 25 удара към вратата на градския си съперник, но не успя да реализира. Баркола, Рамос и Кварацхелия не успяха да пробият вратаря на Париж през първите 45 минути, който направи поредица от решаващи спасявания, включително и в добавеното време.

Луис Енрике беше принуден да се обърне към ключовите си играчи Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Дезире Дуе, като ги пусна в игра час след началото на срещата, но и това не спаси лидера във Франция.

Шоуто на Обед Нкамбадио продължи и през второто полувреме, като той парира ударите на Рамос (55-та), Заир-Емери (61-ва) и Витиня (90+7), докато Баркола пропусна възможността да реализира при излизане един на един (64-та). Заир-Емери уцели след това напречната греда в 87-ата минута.

Това бе първата загуба на ПСЖ в този етап на турнира от 2014 г. насам. Двата отбора се срещнаха само осем дни след мача им в Лига 1 (4 януари 2026 г.), когато шампионът на Франция и на Европа спечели с 2:1.

Под ръководството на Луис Енрике, ПСЖ претърпя първо поражение от 31 януари 2022 г. насам у дома на „Парк де Пренс“, а понеделник вечер определено принадлежеше на ФК Париж.

