Луис Енрике след загубата на ПСЖ: Ако трябва да губя мачове, бих искал да е така

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике коментира поражението на отбора от ФК Париж на 1/16-финалите за Купата на Франция (0:1). Съгражданинът на колоса в Европа победи с гол на Джонатан Иконе.

„Много е лесно да се определи този мач. Изиграхме солиден мач. Играхме брилянтно, направихме всичко както трябва. Създадохме много положения, свършихме си добре работата, доминирахме. Няма проблем със самия мач, но това е спорт, в който трябва да се вкарват голове. Те вкараха, а ние не вкарахме нищо. Много съм доволен от това, което видях, от начина, по който отборът игра. Несправедливо е, но трябва да го приемем. Пожелавам на Париж всичко най-добро за останалата част от състезанието", каза Енрике.

Запитан дали приема загубата, като предупреждение, той отговори:

„Ако погледнете резултата, може би. Но от това, което видях през целия мач, бяхме далеч по-добри. Трябва да знаеш как да губиш. Ясно ми е, че това е толкова странен резултат."

"Винаги има много позитиви. Трябва да се гледа на нещата по този начин. Но ако трябва да губя мачове, бих искал да е така", обясни испанецът.

"Това, което видях, е това, което искам да видя от моите играчи по отделно и като отбор. Представянето беше на много високо ниво, въпреки загубата", добавви Енрике.

На въпроса може ли тази загуба да подсили съперничеството с ФК Париж в бъдеще, специалистът отговори:

"Не особено."

ПСЖ е носител на Купата на Франция през последните два сезона. Тимът отпада в толкова ранна фаза на турнира за първи път от 12 години – през 2014 г. те загубиха с 1:2 от Монпелие в 1/16-финалите.