Ман Юнайтед се освободи от двама ненужни в последния момент

Манчестър Юнайтед осъществи два изходящи трансфера в последния ден от прозореца. Фланговият нападател Антони се присъедини към Бетис с постоянен договор, а централният нападател Расмус Хойлунд премина под наем в Наполи.

Бразилският национал Антони изкара втората част от последния сезон под наем именно в Бетис, изигравайки 26 мача във всички турнири. "Зелено-белите" от Севиля достигнаха до финала в Лигата на конференциите, но загубиха срещу Челси.

Юнайтед ще получи общо 25 милиона евро за Антони, след като го купи за 86 милиона от Аякс през 2022 година.

Датският нападател Хойлунд премина на "Олд Трафорд" от Аталанта преди 2 години, записвайки 26 попадения в 95 двубоя.

През следващото лято Наполи трябва да купи 22-годишния футболист за 50 милиона евро.