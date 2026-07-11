Манчестър Сити обяви привличането на крилото Джереми Монга

Английският футболен клуб Манчестър Сити обяви трансфера на крилото Джереми Монга, който пристига от Лестър Сити. Тийнейджърът е подписал договор за пет години, а според данни на британската преса "лисиците" ще получат около 10 милиона паунда за правата му.

Монга има 37 мача за Лестър и е най-младият дебютант в клубната история.

"В момента, в който научих за интереса на Сити към мен, вече знаех кое е правилното решение. Този трансфер е сбъдната мечта за всеки млад футболист. Сити е най-добрият отбор в Англия в последните 10 години, но също така дава шанс за изява на играчи от школата като Фил Фоудън и Нико О'Райли. Това показва, че там има ясно изграден път към първия отбор", казва той, цитиран от агенция Ройтерс.

"За мен е чест, че съм в Манчестър Сити и съм щастлив, че получавам този шанс", добавя младежкият национал на Англия.