БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити обяви привличането на крилото Джереми Монга

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Младежкият национал на Англия е подписал петгодишен договор

Манчестър Сити обяви привличането на крилото Джереми Монга
Снимка: БТА
Слушай новината

Английският футболен клуб Манчестър Сити обяви трансфера на крилото Джереми Монга, който пристига от Лестър Сити. Тийнейджърът е подписал договор за пет години, а според данни на британската преса "лисиците" ще получат около 10 милиона паунда за правата му.

Монга има 37 мача за Лестър и е най-младият дебютант в клубната история.

"В момента, в който научих за интереса на Сити към мен, вече знаех кое е правилното решение. Този трансфер е сбъдната мечта за всеки млад футболист. Сити е най-добрият отбор в Англия в последните 10 години, но също така дава шанс за изява на играчи от школата като Фил Фоудън и Нико О'Райли. Това показва, че там има ясно изграден път към първия отбор", казва той, цитиран от агенция Ройтерс.

"За мен е чест, че съм в Манчестър Сити и съм щастлив, че получавам този шанс", добавя младежкият национал на Англия.

#Джереми Монга #ФК Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“, каза регионалният министър Иван Шишков
3
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от...
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
4
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното
6
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Футбол

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
5182
Чете се за: 00:52 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
289280
Чете се за: 24:50 мин.
Атлетико Мадрид се сдоби с национал на Дания Атлетико Мадрид се сдоби с национал на Дания
Чете се за: 00:30 мин.
Спартак Варна привлече нидерландец Спартак Варна привлече нидерландец
Чете се за: 00:45 мин.
Участник на Мондиал 2026 пред трансфер в Лудогорец Участник на Мондиал 2026 пред трансфер в Лудогорец
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Освободиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Проверяват нотариуса Веселин Петров от Варна заради аферата...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ