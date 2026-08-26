Манчестър Сити осъществи рекордния трансфер на тийнейджъра Аюб Буади от Лил

Манчестър Сити обяви трансфера на полузащитника Аюб Буади от френския Лил за рекордна сума за тийнейджър, закупен от английски футболен клуб.

18-годишният марокански национал пристига след три сезона с тима от Лига 1 и подписва договор до 2031 година с "гражданите". Според "Скай Спортс" Манчестър Сити ще плати фиксирана сума от 81,3 милиона паунда, към която могат да бъдат добавени бонуси в размер на 4,3 милиона.

Така Буади се превръща в най-скъпият тийнейджър в историята на Висшата лига, изпреварвайки френският централен защитник Лени Йоро, дошъл в градския съперник Манчестър Юнайтед през 2024 година за 58,9 милиона паунда, също от Лил. "Песовете" от своя страна получиха желаната сума от Сити за звездния си халф след няколко седмици преговори, като мароканецът ще замени напусналия в посока Барселона Родри.

"Манчестър Сити за мен е най-добрият клуб в света. За мен беше мечта да бъда тук и да мога да се нарека футболист на Сити. Прекарах по-голямата част от живота си в усилия да стана най-добрия възможен играч и да достигна до върха на футбола. Гледам Сити от много години и обичам стила им на игра. Те винаги се опитват да играят качествен футбол и го доказаха, че са победители - този клуб е изграден, за да печели. Съставът е от световна класа и Енцо Мареска е топ мениджър, а аз наистина нямам търпение да играя на стадион "Етихад" пред всички фенове", заяви Аюб Буади.

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Младият полузащитник, който има осем мача с националната фланелка на Мароко, включително пет на Световното първенство по-рано през лятото, е четвъртото ново попълнение за Сити след крилото Жереми Монга, халфът Елиът Андерсън и вратаря Херонимо Рули.

Тимът, воден от Енцо Мареска, стартира сезона във Висшата лига с победа като домакин срещу Борнемут с 2:1.