Манчестър Сити с втора поредна победа във Висшата лига

Манчестър Сити записа втора поредна победа от началото на сезона във Висшата лига, след като се наложи с 4:1 при гостуването си на Кристъл Палас в първия мач от втория кръг.

След трудния обрат срещу Борнемут в първия кръг и загубата от Арсенал за „Къмюнити Шийлд“, този път „гражданите“ изиграха далеч по-убедителен двубой и заслужено стигнаха до трите точки.

Ерлинг Холанд откри головата си сметка за сезона в 17-ата минута. Норвежецът засече с глава центриране на Семеньо и прехвърли Дийн Хендерсън за 1:0.

Сити имаше възможности да увеличи преднината си още преди почивката, но Фил Фоудън пропусна на два пъти. Палас също стигна до добри положения, като Мичъл не успя да намери вратата с глава от чиста позиция.

След паузата обаче гостите решиха всичко за кратък период. В 54-ата минута Раян Шерки демонстрира индивидуалната си класа, проби между няколко защитници и технично преодоля Хендерсън за 2:0.

Кристъл Палас върна едно попадение само две минути по-късно след куриозен автогол на Джанлуиджи Донарума. Удар от пряк свободен удар срещна гредата, след което топката рикошира в италианския вратар и влезе във вратата му.

Сити обаче не позволи на домакините да се върнат в мача. В 59-ата минута Шерки вкара втория си гол с мощен удар извън наказателното поле, при който топката рикошира в защитник и стана неспасяема за Хендерсън.

Крайният резултат бе оформен в 84-ата минута. Фил Фоудън намери Холанд в наказателното поле, а нападателят от близка дистанция реализира второто си попадение в мача.

Така Манчестър Сити продължи с максимален актив от началото на шампионата, докато Кристъл Палас записа второ поредно поражение.

За „гражданите“ двубоят донесе и дебют на новото попълнение Аюб Буади, който се появи в игра в 82-рата минута.