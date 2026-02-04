Манчестър Сити ще спори с Арсенал за Купата на Лигата след нов успех над Нюкасъл

Манчестър Сити се класира на финала за Купата на Лигата. "Гражданите" спечелиха реванша срещу Нюкасъл с 3:1 и с общ резултат 5:1 продължават към спора за трофея на стадион "Уембли" в Лондон срещу Арсенал.

Домакините откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър още в 7-ата минута. Дан Бърн се хвърли на шпагат в краката на Омар Мармуш. Бранителят изби топката, но тя рикошира от крака на египтянина и влезе във вратата на Арън Рамсдейл.

Нападателят удвои головата си сметка в 29-ата минута. Той засече с глава отбита топка във вратарското поле.

Само 3 минути по-късно Тиджани Райндерс направи преднината на тима си класическа. Полузащитникът завърши контраатака с шут от движение от вътрешността на наказателното поле.

След почивката "свраките" намалиха изоставането си. Впечатляващ пробив на появилия се на почивката Антъни Еланга завърши с удар в далечния ъгъл. Харви Барнс също изпрати топката в противниковата врата, 5 минути по-късно, но голът не бе зачетен заради засада.

Манчестър Сити e 8-кратен носител на трофея, като в класацията отстъпва само на 10-кратният носител на отличието Ливърпул. Арсенал е печелил купата два пъти.