Арсенал си проправи път до финала на Карабао Къп

Арсенал си резервира билет за финала на Карабао Къп. Момчетата на Микел Артета надвиха Челси с 1:0 във втория мач от полуфиналите.

На "Емиратс" точен за "артилеристите бе Кай Хаверц, който се разписа в последните секунди на реванша. "Топчиите" ликуваха и след първата среща, спечелена с 3:2 срещу играчите на Лиъм Росиниър", което бе достатъчно да си заслужат правото да спорят за трофея.

За Арсенал това е първи финал в турнира от 2018 година насам и общо девети в историята на клуба, като вече чака победителя от другата двойка, противопоставяща Манчестър Сити и Нюкасъл. "Гражданите" спечелиха първия двубой с 2:0.

Гостите владееха инициативата от гледна точка на териториално надмощие в началото, като Лиъм Делап бе автор на единствения удар, минал покрай вратата на Кепа Арисабалага.

Домакините съумяха да обърнат хода на събитията в това отношение и стигнаха до първото си положение 18-та минута. Тогава Пиеро Инкапие стреля, а Роберт Санчес се разтегли максимално, за да предотврати гола в своята врата.

Последваха не толкова вълнуващи минути, в които липсваха опасни положения. В края на първото полувреме Енцо Фернандес се опита да затрудни максимално Арисабалага, който изби в корнер.

В началото на второто полувреме отново Фернандес напомни за себе си, този път с нов изстрел, но Арисабалага внимаваше и резултатът остана непроменен.

„Артилеристите“ получиха добра възможност в 77-та минута. Мартин Субименди центрира към Габриел Магаляеш и той стреля, а топката се спря в лицето на Марк Кукурея.

„Топчиите“ все пак стигнаха до гола. Това се случи в 97-та минута, когато Деклан Райс напредна и намери Кай Хаверц, който преодоля Санчес и на опразнена врата трябваше само да вкара, както се и случи.