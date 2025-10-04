Манчестър Юнайтед набира скорост у дома във Висшата лига

Манчестър Юнайтед спечели трети последователен домакински успех във Висшата лига. "Червените дяволи" се наложиха с 2:0 над Съндърланд на "Олд Трафорд" в мач от седмия кръг на шампионата.

Селекцията на Рубен Аморим стигна до победата благодарение на два гола в първото полувреме. Мейсън Маунт откри резултата в осмата минута, а Бенямин Шешко се разписа в 31-ата.

20-кратните шампиони на Англия имат 10 точки и вече са в горната половина на класирането на осмото място. "Черните котки" са на шестата позиция с 11 пункта.