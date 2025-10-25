Манчестър Юнайтед записа трета поредна победа в домакинството на Брайтън

Манчестър Юнайтед победи Брайтън с 4:2 в мач от 9-ия кръг на Висшата лига. Брайън Мбемо се отличи с два гола за третата поредна победа на тима.

Единственият точен удар на "чайките" през първото полувреме дойде след четвърт час игра. Сен Ламенс се справи с удар на Дани Уелбек.

"Червените дяволи" откриха резултата на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър в 24-ата минута. Матеуш Куня се разписа с удар извън наказателното поле в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Рубен Аморим удвоиха преднината си 10 минути по-късно с нов удар от дистанция. Шут на Каземиро се отби от тялото на Ясин Аяри и попадна във вратата на Барт Вербруген.

След почивката футболистите в червено продължиха да бележат. Брайън Мбемо проби в пеналтерията и стреля по земя в близкия ъгъл. Камерунецът можеше да отбележи нов гол в 71-ата минута, но Барт Вербруген изби негов изстрел в гредата.

Гостите все пак показаха офанзивните си качества до края на двубоя. Бившият играч на домакините Даин Уелбек се разписа от пряк свободен удар.

В добавеното време двата отбора си размениха по един гол. Хараламбос Костулас направи резултата 2:3, като засече с глава центриране от ъглов удар на Джеймс Милнър.

В предпоследната 97-а минута Брайън Мбемо оформи крайния резултат. Нападателят се разписа, след като получи извеждащо подаване в наказателното поле от резервата Ейдън Хевън.

Манчестър Юнайтед се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 16 точки. Брайтън се смъкна до 12-ата позиция в подреждането с 12 пункта.