Манчини: Боли ме, не мога да гледам мачове от световното

Футболистът на Рома Джанлука Манчини призна, че не може да се принуди да гледа световното първенство, описвайки третото поредно отсъствие на родината ми турнира като болка, която остава твърде сериозна, за да се изправи срещу нея, дори като зрител.

„Мога да говоря като футболист, който не се класира за световното първенство“, заяви Манчини.

„Боля ме. Не гледам мачовете, не мога. Гледам акцентите, но не и пълните мачове. Боли ме да не съм там“, продължи той.