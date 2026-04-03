Мани Пакиао: Двубоят с Мейуедър ще бъде истински, не демонстративен

Бившият световен шампион Мани Пакиао увери, че предстоящият му двубой срещу Флойд Мейуедър няма да бъде демонстративен, а реален боксов сблъсък.

Manny Pacquiao reacts to Floyd Mayweather saying that their fight is an exhibition



“The contract that we signed is a real fight. I wouldn’t fight an exhibition.”



Двамата ветерани обявиха през миналия месец, че ще се изправят отново един срещу друг през септември в Лас Вегас, като срещата ще бъде излъчвана глобално чрез платформата Netflix. Впоследствие обаче Мейуедър заяви пред американски медии, че става дума за демонстративен мач, което предизвика съмнения около характера на събитието.

"Ако това е, което чувства, но той подписа за истински мач. Договорът, който подписахме, е за истински бой. Той трябва да помни това“, коментира Пакиао.

Подкрепа за думите му дойде и от изпълнителния директор на Manny Pacquiao Promotions Джас Матур, който подчерта, че всички подписани документи са за професионален двубой.

"През последните три месеца никой не е поставял под въпрос мястото на провеждане или това дали битката е официална. Неговият екип разполага с договорите – те са подписани“, заяви Матур пред ESPN.

Сблъсъкът между двамата ще бъде дългоочакван реванш на прочутата "Битка на века“ от 2015 година, когато Мейуедър победи Пакиао и запази перфектния си баланс от 50 победи без загуба. Тогава срещата счупи рекорди с 4,6 милиона покупки на платено излъчване и 72 милиона долара приходи от билети.

Очакванията към новия двубой отново са огромни, но въпросът дали ще бъде официален или демонстративен остава ключов за интереса на феновете.