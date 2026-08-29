Мануел Нойер с два исторически юбилея при разгром на Байерн

Мануел Нойер продължава да пише история с екипа на Байерн Мюнхен. Легендарният германски вратар достигна до два впечатляващи юбилея при убедителната победа с 5:1 над Щутгарт на старта на новия сезон в Бундеслигата.

С появата си като титуляр на "Алианц Арена“ Нойер записа своя мач №600 във всички турнири за Байерн. Освен това 40-годишният страж започна своя 21-ви пореден сезон в Бундеслигата.

Само четири легенди на германския колос имат повече официални срещи за клуба - Томас Мюлер, Зеп Майер, Оливер Кан и Герд Мюлер. Нойер обаче вече се доближава до постиженията на Герд Мюлер от 613 двубоя и Кан от 632, като има възможност да ги изпревари още през настоящия сезон.

Юбилейната вечер за вратаря беше подплатена и с убедителен успех за Байерн. Шампионите на Германия започнаха кампанията в Бундеслигата с 5:1 срещу Щутгарт, по-малко от седмица след победата с 2:1 над Борусия Дортмунд за Суперкупата "Франц Бекенбауер“.

Дайо Упамекано даде аванс на баварците с попадение с глава през първото полувреме, но Йоша Вагноман възстанови равенството за гостите.

Отговорът на Байерн беше светкавичен. Само три минути по-късно Майкъл Олисе върна преднината на домакините, след което тимът наложи пълно превъзходство.

Автогол на Вагноман, както и попадения на Александър Павлович и Луис Диас оформиха крайното 5:1. Новото попълнение Исмаел Сайбари се отличи с две асистенции, колкото записа и Йошуа Кимих.

Все още няма яснота дали настоящият сезон ще бъде последният за Нойер с екипа на Байерн. Германецът обаче продължава да бъде важна фигура в състава, докато едновременно с това помага за развитието на Йонас Урбиг, който е считан за един от потенциалните му наследници на вратата на баварците.