Маратон Бургас ще има награден фонд над 20 000 лева тази година

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 07:50 мин.
Спорт
Над 1500 на старт в черноморския град, емблематичното за града събитие се разраства и надгражда с две нови дистанции тази есен.

Маратон Бургас
Снимка: организаторите
Сериозни бонуси за общо 22 600 лева ще бъдат разпределени по време на предстоящия тази неделя Маратон Бургас. Организаторите на веригата класически бягания у нас ще отличат със специални парични награди най-добрите български атлети в дистанциите 10, 21 и класическата от 42,195 километра. Така продължава традицията, въведена преди 12 години, с ежегодната поредица от маратони в Стара Загора, Варна и София, към които от скоро се присъедини и Бургас.

Повече от 1500 състезатели ще застанат на старт тази неделя в центъра на черноморския град. Интересът към превърналото се бързо в емблематично за града събитие е много голям, като само за две години то удвои участниците си. След успешното първо издание на полумаратон Бургас през 2024 година, тази година събитието се завръща още по-мащабно и вълнуващо. За втора поредна година Община Бургас и Асоциация „Спорт в свободното време“ организират маратона, който ще предложи на участниците не само изпитано трасе, но и две нови дистанции – масовата и любима на младите от 5 километра, както и класическата маратонска надпревара на 42,195 километра. С тези предизвикателства и повече възможности Маратон Бургас 2025 ще предостави шанс за участие на бегачи от всички нива - от начинаещи до опитни атлети.

В Бургас ще пристигне голяма група от водещата в света на дългите бягания кенийска школа. При мъжете на старт ще застане сребърният медалист от Софийския маратон Ейбрахъм Киплимо – той е с личен рекорд 2 часа и 17 минути и само разчетените от фотофиниша три десети от секундата го лишиха от лавровия венец в столицата. До него ще бягат Космас Коген, който спечели преди месец Загребския маратон също с 2 часа 17 минути лично постижение и Дерик Нжороге – вицешампион в Тирана преди две седмици с 2:21 часа и втори на полумаратона в София тази есен с 1:05 часа. При дамите ще видим бронзовата медалистика от Софийския маратон Беатрис Санг, Лина Каино, която е с 2:34 часа от Линц и с 2:35 часа от Мюнстер миналата година, както и Доркас Китоме, спечелила полумаратона в Загреб с 1:16 часа.

На 21 километра също се очертава кенийска доминация. В Бургас тази неделя ще бягат шампионът от полумаратона в София Кенеди Роно, който преди месец триумфира на Маратон Силезия с 2 часа, 12 минути и 30 секунди, а личният му рекорд е „гросмайсторските“ 2:10:02 часа, както и Бенард Ту, победител на маратона Краков, с лично постижение от 2:09 часа от Порто. Три атлетки от Кения вероятно ще си оспорват титлата в полумаратона: шампионката от София и Букурещ на 21 километра тази година Джасинта Поул, вицешампионката от българската столица Мърси Коеч и победителката в Маратон Краков през април с 2:39 часа и сребърна медалистка от София тази есен с 2:48 часа Роуз Чепчумба.

Старт-финалната зона в Бургас е на пешеходна зона на ул. „Александровска“ и ул. „Алеко Богориди“ пред сградата на Общината, оттам трасето преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации: Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеон „Вечен огън“, Алея „Солници“, Крайбрежната алея, Eмблематичният Мост, Археологическия музей и др.

Бегачите ще мерят сили в 4 дистанции - 5 км, 10 км, 21 км и 42.195 км. Първи, точно в 9:00 часа, ще потеглят участниците в най-кратката дистанция, час по-късно стартират тези на 10 км, а бегачите на полумаратон и маратон ще тръгнат в 10:10 часа. Една обиколка на трасето е 10 км, което означава, че за най-дългата дистанция ще се направят приблизително 4 обиколки. По маршрута ще бъдат разположени два подкрепителни пункта – на 5-и и 8-и километър, за да осигурят нужната подкрепа на атлетите. Трасето е официално сертифицирано от World Athletics и AIMS, което го превръща в едно от малкото в България с международно признание.

Крайният срок за онлайн регистрация изтече на 31 октомври, след това е възможно само късна регистрация при наличие на свободни номера. В деня на състезанието няма да се правят регистрации. Апелът на организаторите е участниците да бъдат в стартовата зона поне 30 минути преди началото на тяхната дистанция. В близост до стартовата зона ще бъдат изградени шатри за съхранение на лични вещи, отделени за всяка една от дистанциите. Това ще осигури удобство и бърз достъп за бегачите преди и след състезанието. Всеки финиширал ще получи паметен медал след завършване на състезанието, в зона, определена от организатора.

Специалните парични бонуси за българските атлети са разпределен както следва: за 10 километра е общо 4200 лева (по 2100 лева за мъжете до шесто място и 2100 лева за жените до шесто място), за 21 км е общо 7400 лева (по 3700 лева за мъжете до шесто място и 3700 лева за жените до шесто място), за 42 км е общо 11 000 лева (по 5500 лева за мъжете до шесто място и 5500 лева за жените до шесто място). Класирането се извършва като всеки един от четирите маратона от веригата носи следните точки в трите дистанции: 1-о място: 7 точки, 2-о място: 5 точки, 3-о място: 4 точки, 4-о място: 3 точки, 5-о място: 2 точки и 6-о място: 1 точка.

Бургаският маратон трябва да сложи точка на спора при мъжете в общото класиране на класическата дистанция 42,195 километра, където надпреварата е най-заплетена и непредвидима. Временен водач след трите състезания в Стара Загора, Варна и София е Николай Николов с 12 точки, следван от Александър Спасов и Кольо Райчинов с по 7. Малко след тях са Мариян Недялков и Георги Стефанов с по 5. Има и трима с по 4 точки, това са Никола Стойчев, Методи Георгиев и Ясен Дудин. При дамите Радостина Балова вече си гарантира първото място в общото класиране с добрите бягания на изминалите маратони и събрани 17 точки. За сметка на това може да се оформи сериозна битка за второто място - Маринела Нинева и Силвия Георгиева са с по 7, a Гинка Шавулева e с 6. Зад тях в момента са Демяна Йосифова и Мария Михайлова с по 5 и още две атлетки с по 4 - Антония Георгиева и Надежда Ангелова.

