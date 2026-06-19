Марчело Абонданца: Надявам се да се поучим от загубата от Канада

Селекционерът на женския национален отбор по волейбол Марчело Абонданца похвали реакцията на състезателките в някои разигравания от мача срещу Канада в Лигата на нациите, загубен с 1:3 в Банкок.

"Няма как да бъдем щастливи след загуба, но все пак видяхме реакция във важни моменти. Все още не сме способни да се справим в определени ситуации. Играта при някои положения, с две момичета на по 16 години полето, това е нещото, което искаме да опитаме и да направим. Надявам се да се поучим от днешния ни мач. Вече мислим за следващия ни двубой. Надявам се днешната среща също да ни послужи като още повече опит", заяви италианският специалист веднага след края на двубоя срещу Канада.

Българският отбор остава на 17-то място в класирането след шестото си поражение в Лигата. В неделя воденият от Марчело Абонданца състав излиза срещу Украйна в последния си мач от турнира в Банкок.