България загуби от Канада и записа шесто поражение в Лигата на нациите

Българският национален отбор по волейбол за жени загуби от Канада с 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 26:28) в мач от Лигата на нациите, игран в Банкок. Българките имат само една победа и шест поражения, като се намират на 17-то място в класирането.

България започна със състав: Лора Славчева, Борислава Съйкова, Александра Миланова, Мирослава Паскова, Микаела Стоянова, Дарина Нанева и либеро Мила Пашкулева. Като резерви влизаха Мерилин Николова, Маргарита Гунчева, Жана Тодорова, Дарина Нанева и Калина Венева.

Първият гейм не започна добре за тима, воден от Марчело Абонданца, като Канада поведе аз първия път с 3:1 и до края на частта не изпусна преднината си. България само успя да изравни при 6:6, а после на моменти да се приближава на три точки от съперника, но загуби с по-голяма разлика. По три точки за тима в този гейм отбелязаха Борислава Съйкова, Александра Миланова и Микаела Стоянова. Малио от Канада направи три аса от сервис в първата част.

Абигейл Гузен направи последната точка за Канада в първия гейм за 25:17 след лошо посрещане на българките и контраатака.

Вторият гейм българките започнаха още по-плахо, като при 1:6 треньорът Марчело Абонданца бе принуден да вземе почивка. Родният тим стабилизира играта си и намали до 11:13. Силна атака на Мирослава Паскова направи 18:19, което принуди Канада да вземе тайм-аут. България излезе напред при 21:20, а силните изяви на Паскова направиха и 23:21. Съперникът изравни, но последваха блокада на българките, както и атака на Канада в аут. Така след 25:23 България изравни геймовете.

В третата част Канада започна по-силно и поведе с 4:2, но в тези моменти силно играха българските резерви Дарина Нанева и Калина Венева, които направиха точки на контраатака. Точно блокада на Нанева донесе равенство при 7:7 и предизвика прекъсвана за Канада. Тимът на Абонданца поведе за първи път в гейма при 11:10. Ас на Съйкова направи резултата 15:13. Невероятна защита на Жана Тодорова увеличи преднината до 18:15. Четири поредни точки на канадките доведоха до 21:21, а Абонданца прекъсна играта за наставления. Канада обърна до 23:22 със силни атаки на Ван Рик. Канада спечели частта с 25:23.

В четвъртия гейм канадките поведоха с 6:4 след дълги разигравания в началото. Българският тим изравни, но Канада отново направи брейк точка за 8:6. При 8:11 Абонданца взе прекъсване, за да даде инструкции. Отборът спира Канада три пъти с блокади за 12:15. България свали разликата до една точка при 15:16, а след това и изравни. Канадките отново имаха аванс при 21:18, но се стигна до 24:24. Българките изпуснаха един геймбол при 26:25, но следващите три точки бяха в актива на Канада за крайното 26:28.

Борислава Съйкова завърши с 14 точки за България, докато Мирослава Паскова добави още 13. За Канада с Кира ван Рик се отличи с 19 точки.

Утре българският отбор почива, а в неделя е последният мач от втората седмица на турнира - срещу Украйна.