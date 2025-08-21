БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Маргарита Маринкова: Мисля, че се представихме много добре на европейското, няма как да не съм доволна

Нацоналният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години завърши на четвърто място на Евробаскет в дивизия "Б".

Маргарита Маринкова: Мисля, че се представихме много добре на европейското, няма как да не съм доволна
Слушай новината

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години остана на крачка от класиране в дивизия "А". Селекцията на старши треньора Маргарита Маринкова завърши на четвърто място на европейския шампионат в дивизия "Б", който се проведе в Унгария, а Маринкова коментира, че не е достигнал и малко късмет.

"Мисля, че се представихме много добре. Малко късмет не ни достигна, много пропуски под коша и наказателната линия в последния мач. Другото нещо - от тези момичета само пет играят в женското първенство. Казвам играят, другите седят по пейките и участват в тренировъчния процес. Някои момичета отказаха участие три дни преди започване на лагера, други избраха семейните ангажименти, но въпреки това се справихме и мисля, че класирането е добро", заяви селекционерът пред официалната уебстраница на Българската федерация по баскетбол.

Доволна ли сте от старанието и желанието на момичетата по време на турнира?

Няма как да не съм доволна, благодаря им и ги поздравявам. Положиха адски усилия, бориха за всяка топка. Успяха да изградят много добър колектив, подкрепяха се. Искам да благодаря и на екипа, с който работих. На Десислава Попова - нашият физиотерапевт, която успя да запази момичетата здрави до последния мач. На Денислав Василев - кондиционният треньор, за перфектно свършената работа. На Мануел Марков, който се погрижи всичко да бъде наред организационно и нищо да не ни липсва, също и за помощта му по време на мачовете. Но най-вече на Вероника Джикова, която за пореден път доказа какъв професионалист е, за подкрепата и по време на мачовете, а и не само. Благодаря ви!

Има ли нещо, което бихте искали да кажете сега на състезателките като съвет?

Трябва да работят много, ако искат да играят баскетбол и това да им бъде професия. Само с час и половина работа на ден няма как да стане. Да наблегнат най-вече на физическата работа, за съжаление, голяма част от тях изостават точно там.

Деница Манолова намери място в Идеалния отбор на турнира. Лично вие като треньор как приемате това?

Тя за втори път бе избрана в Идеалната петица. Първият беше преди две години на първенството за 16-годишни. Гордея с нея! Показа много добро ниво на това първенство. Идеалната петица се определя от треньорите на първенството, попадайки там значи е направила впечатление. Деница е пример как с много работа и постоянство постигаш целите си.

Какви са вашите впечатления от конкуренцията в Унгария?

Първите шест отбора бяха равностойни, всеки един от тях можеше да играе финал.

Наблюдавайки сега момичетата, виждате ли ги съвсем скоро и в женския национален отбор?

Разбира се. Деница Манолова е в състава последните мачове, а и преди това Яна Карамфилова и Ивана Бонева също бяха викани. Сигурна съм, че Таня Гатева ще ги покани отново. Но, за да бъдат там и да си спечелят мястото в отбора, трябва много да работят. Всичко зависи от тях.

