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Мариано Навоне: Победата над Новак Джокович е сбъдната мечта

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Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
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Аржентинският тенисист постигна един от най-паметните мигове в кариерата си.

Мариано Навоне
Снимка: БТА
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Аржентинският тенисист Мариано Навоне елиминира своя идол Новак Джокович в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Той бе изключително емоционален след историческото си постижение.

„Това е най-доброто, което съм чувствал на корта. Този невероятен корт, най-голямата сцена, това е невероятно. Начинът, по който играхме, пет сета срещу най-великия. Не е нещо, което правиш всеки ден. Много съм щастлив. Не знам какво мога да кажа. Това означава много за мен. Това е сбъдната мечта. Със сигурност, 100%. Сега трябва да се възстановя“, сподели победителят в интервюто си на корта.

24-кратният носител на титли от Шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. За последно Ноле отпадна на този етап след загуба от Пол Голдстийн на Откритото първенство на Австралия.

„Да играя срещу Новак за първи път на най-голямата сцена, която имаме в света на тениса в момента... Това е лудост. Той никога не губи, от 20 години не е губил в първи кръг, така че това е наистина невероятно. Но да, що се отнася до мен, мисля, че в психологически план бях по-добър. В петия сет той се мъчеше с контузия и разбрах, че не се чувства много добре. Трудно е да играеш срещу него при такива обстоятелства, защото знаеш, че имаш голям шанс да го победиш. Така че, първа победа, много неща ми минаваха през главата в този момент. Но да, много съм щастлив от всичко“, заяви Навоне.

Аржентинецът си спомни и за предишните си големи битки, но и за детските си години, когато е стоял буден заради Джокович.

„Бях доста близо до победа над Рафа Надал в Бастад през 2024 г. Загубих в третия сет след четиричасов мач, така че това беше истинско предизвикателство за мен. В този момент за първи път бях сред топ 30 в света и това беше първата ми година в ATP тура. Ставах много пъти рано сутрин, за да гледам Новак в Австралия, или стоях буден до късно преди училище, за да го гледам на Ролан Гарос и US Open. Майка ми мразеше това, но за мен означаваше много. Когато си дете и мислиш да играеш тенис на най-голямата световна сцена, това е много важно за теб. И когато получиш възможност да играеш срещу него, мечтаеш да го победиш на такова място, защото си израснал с това. Така че това по някакъв начин е сбъдната мечта и беше голямо удоволствие за мен", добави Мариано Навоне.

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#Мариано Навоне #Новак Джокович

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