Мариано Навоне: Победата над Новак Джокович е сбъдната мечта

Аржентинският тенисист Мариано Навоне елиминира своя идол Новак Джокович в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Той бе изключително емоционален след историческото си постижение.

„Това е най-доброто, което съм чувствал на корта. Този невероятен корт, най-голямата сцена, това е невероятно. Начинът, по който играхме, пет сета срещу най-великия. Не е нещо, което правиш всеки ден. Много съм щастлив. Не знам какво мога да кажа. Това означава много за мен. Това е сбъдната мечта. Със сигурност, 100%. Сега трябва да се възстановя“, сподели победителят в интервюто си на корта.

24-кратният носител на титли от Шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. За последно Ноле отпадна на този етап след загуба от Пол Голдстийн на Откритото първенство на Австралия.

„Да играя срещу Новак за първи път на най-голямата сцена, която имаме в света на тениса в момента... Това е лудост. Той никога не губи, от 20 години не е губил в първи кръг, така че това е наистина невероятно. Но да, що се отнася до мен, мисля, че в психологически план бях по-добър. В петия сет той се мъчеше с контузия и разбрах, че не се чувства много добре. Трудно е да играеш срещу него при такива обстоятелства, защото знаеш, че имаш голям шанс да го победиш. Така че, първа победа, много неща ми минаваха през главата в този момент. Но да, много съм щастлив от всичко“, заяви Навоне.

Аржентинецът си спомни и за предишните си големи битки, но и за детските си години, когато е стоял буден заради Джокович.