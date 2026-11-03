Марица Пд е домакин на азербайджанския шампион Туран (Товуз) в среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Марица (Пловдив) приема азербайджанския шампион Туран (Товуз) в среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Двубоят е днес в зала "Колодрума" и започва в 18:30.

Маричанки вече елиминираха един шампион в лицето на Херцег Нови от Черна гора, след като спечелиха и двата мача, макар този в Пловдив да бе изключително драматичен.

Сега пловдивчанки се изправят срещу още по-голямо предизвикателство в лицето на азерския тим, който стана шампион на страната си още в дебютното си участие в първенството. Туран е създаден през 2025 година и още в първия си сезон триумфира в родния елит.

За новия сезон 2026-2027 г. Туран (Товуз) направи сериозни промени в състава си, привличайки 11 нови състезателки от различни волейболни школи по света. В отбора има представителки на Южна Корея, Куба, Китай, Япония и Украйна.

Ако "жълто-сините" успеят да елиминират своите съпернички, те ще успеят да се класират и за груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.