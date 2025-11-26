БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марица (Пловдив) се изправя срещу полския Девелопрес на старта на груповата фаза в Шампионската лига

Спорт
Двубоят между Девелопрес и Марица е днес от 19:00 часа българско време.

Марица (Пловдив) се изправя срещу полския Девелопрес на старта на груповата фаза в Шампионската лига
Отборът на Марица (Пловдив) пристигна в полския град Жешув за старта на мачовете си от групите на Шампионската лига.

"Жълто-сините" се изправят днес срещу местния Девелопрес в първата си среща от програмата на група Е в тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек вече проведоха и първата си тренировка в зала "Подпромие", където ще бъде изигран мача срещу настоящия шампион на Полша.

Двубоят между Девелопрес и Марица е от 19:00 часа българско време.

