Марица (Пловдив) се изправя срещу полския Девелопрес на старта на груповата фаза в Шампионската лига

Отборът на Марица (Пловдив) пристигна в полския град Жешув за старта на мачовете си от групите на Шампионската лига.

"Жълто-сините" се изправят днес срещу местния Девелопрес в първата си среща от програмата на група Е в тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек вече проведоха и първата си тренировка в зала "Подпромие", където ще бъде изигран мача срещу настоящия шампион на Полша.

Двубоят между Девелопрес и Марица е от 19:00 часа българско време.