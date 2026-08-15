Марица привлече сръбската волейболистка Ана Пейчич

Сръбската волейболистка играе на поста посрещач и като диагонал.
Ана Пейчич е едно от новите попълнения в състава на Марица за сезон 2026-2027, съобщиха от клуба. Сръбската волейболистка играе на поста посрещач и като диагонал и е висока 191 сантиметра.
25-годишната Пейчич започва професионалния си път във Визура (Белград), след което преминава през Волеро Цюрих, Ламия, Халк Волейбол Болу и Ерегли Белдиеспор Коня.
През 2019 година получава повиквателна за разширения състав на женския национален отбор за Волейболната лига на нациите. Има участия и на европейски първенства с младежките национални отбори на Сърбия.
"С привличането на Пейчич Марица добавя към състава си състезателка с богат международен опит. През сезон 2026-2027 Ана ще бъде част от "жълто-сините" в битките на националната и европейската сцена, носейки екип с номер 4. Добре дошла в Марица, Ана! Нека новото начало бъде изпълнено с много успехи, силни изяви и красиви моменти", се казва в съобщението на Марица Пловдив.