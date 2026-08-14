Марица се подсили с опитна българска националка

Женският волейболен шампион Марица (Пловдив) продължава със селекцията за новия сезон. „Жълто-сините“ официално обявиха привличането на Елена Бечева, която ще подсили отбора на позицията посрещач.

Бечева се завръща в българското първенство след продължителна кариера зад граница. У нас тя е носила екипа на Левски (София), с който пет пъти завършва със сребърните медали в шампионата. След това преминава през първенствата на Турция, Румъния, Финландия, Полша, Гърция, Франция и Кипър.

През изминалия сезон 2025/26 посрещачката защитава цветовете на кипърския АЕК Ларнака. Година по-рано тя записва един от най-силните периоди в кариерата си с гръцкия АО Тирас (Санторини), с който печели шампионската титла и Купата на Гърция, оформяйки "златен дубъл“.

Сред успехите на Бечева е и Купата на Финландия през сезон 2021/22. Новото попълнение на Марица притежава сериозен международен опит, натрупан с участия в Шампионската лига, Купата на ЦЕВ и Купата на претендентите, както и с националния отбор на България.

В Пловдив разчитат опитът на Бечева да бъде от полза в битката за нови трофеи през сезон 2026/27. Марица отново ще преследва най-високите цели на домашната сцена в Националната волейболна лига и Купата на България, както и в Шампионската лига.