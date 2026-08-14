БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Марица се подсили с опитна българска националка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Шампионките привлякоха Елена Бечева, която се завръща в България след богат международен опит и "златен дубъл“ в Гърция

марица подсили опитна българска националка
Снимка: официален сайт на ВК Марица Пловдив
Слушай новината

Женският волейболен шампион Марица (Пловдив) продължава със селекцията за новия сезон. „Жълто-сините“ официално обявиха привличането на Елена Бечева, която ще подсили отбора на позицията посрещач.

Бечева се завръща в българското първенство след продължителна кариера зад граница. У нас тя е носила екипа на Левски (София), с който пет пъти завършва със сребърните медали в шампионата. След това преминава през първенствата на Турция, Румъния, Финландия, Полша, Гърция, Франция и Кипър.

През изминалия сезон 2025/26 посрещачката защитава цветовете на кипърския АЕК Ларнака. Година по-рано тя записва един от най-силните периоди в кариерата си с гръцкия АО Тирас (Санторини), с който печели шампионската титла и Купата на Гърция, оформяйки "златен дубъл“.

Сред успехите на Бечева е и Купата на Финландия през сезон 2021/22. Новото попълнение на Марица притежава сериозен международен опит, натрупан с участия в Шампионската лига, Купата на ЦЕВ и Купата на претендентите, както и с националния отбор на България.

В Пловдив разчитат опитът на Бечева да бъде от полза в битката за нови трофеи през сезон 2026/27. Марица отново ще преследва най-високите цели на домашната сцена в Националната волейболна лига и Купата на България, както и в Шампионската лига.

"С привличането на Елена Бечева Марица добавя към състава си състезателка с богат опит на клубно и международно ниво“, заявиха от пловдивския клуб при представянето на новото си попълнение.

#Елена Бечева #ЖВК Марица 2022 Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
4
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Български волейбол

Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор
Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор
Александра Миланова: Почти съм убедена, че ще покажем много по-високо ниво на европейското Александра Миланова: Почти съм убедена, че ще покажем много по-високо ниво на европейското
Чете се за: 03:52 мин.
Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще излезем от групите на европейското първенство Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще излезем от групите на европейското първенство
Чете се за: 03:20 мин.
Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение Марчело Абонданца: Имаме нужда от време и голямо търпение
Чете се за: 03:05 мин.
Маргарита Гунчева остава в шампионския тим на волейболния Марица (Пловдив) Маргарита Гунчева остава в шампионския тим на волейболния Марица (Пловдив)
Чете се за: 02:00 мин.
ВК Нефтохимик се подсили с тийнейджър ВК Нефтохимик се подсили с тийнейджър
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ