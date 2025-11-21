БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица с шести пореден успех в НВЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчанки остават убедителен лидер в класирането с 18 точки от шест мача и без нито един загубен гейм.

Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Шампионът Марица (Пловдив) продължи перфектното си представяне в Националната волейболна лига при жените. „Жълто-сините“ записаха шести пореден успех от началото на сезона, надигравайки у дома Дея Волей (Бургас) с категоричното 3:0 (25:15, 25:18, 25:12) в зала „Строител“.

Пловдивчанки остават убедителен лидер в класирането с 18 точки от шест мача и без нито един загубен гейм.

Началото на двубоя беше равностойно и бургазлийки дори натрупаха аванс от четири точки, но Марица бързо намери ритъм, изравни при 11:11 и след серия силни сервиси и ефективна атака затвори първия гейм на 25:15.

Втората част отново стартира точка за точка, но след 9:9 домакините постепенно взеха контрол. Дея Волей съумя да се доближи до 18:19, но последвалата шестточкова серия сложи край на спора – 25:18.

Увереността на тима на Ахметджан Ершимшек ясно пролича в третия гейм. Марица поведе с 10:6, увеличи преднината до 17:8 и без колебание затвърди класата си с крайното 25:12.

Елисавета Сариева беше най-резултатна с 16 точки (включително 4 аса), Виктория Коева добави 13, а Дияна Борисова завърши с 11.

След поредната убедителна победа фокусът на Марица вече е насочен към Европа. На 27 ноември българският шампион гостува на полския Девелопрес (Жешув) в първия си двубой от група Е на Шампионската лига.

В друг мач от кръга Марица 2022 победи Варна ДКС с 3:0 (25:22, 25:9, 25:22), като варненки допуснаха шесто поредно поражение.

#НВЛ жени #ЖВК Марица Пловдив #Дея волей

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
1
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
2
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
3
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
4
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
5
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
6
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български волейбол

Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Гледайте мача Левски - ЦПВК в събота по БНТ 3
Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени Миньор (Перник) приема Славия, БНТ 3 ще предава пряко мача от 6-ия кръг на НВЛ за жени
Чете се за: 00:45 мин.
Волейболист на ЦСКА ще заиграе в Кувейт Волейболист на ЦСКА ще заиграе в Кувейт
Чете се за: 00:27 мин.
Волейболният Славия проведе тренировка със световен шампион по кикбокс Волейболният Славия проведе тренировка със световен шампион по кикбокс
Чете се за: 00:50 мин.
Алекс Грозданов и Люблин спечелиха дербито с Ястрежебски в полската волейболна лига Алекс Грозданов и Люблин спечелиха дербито с Ястрежебски в полската волейболна лига
Чете се за: 00:37 мин.
Левски загуби първия дуел с Гуагуас в Шампионска лига Левски загуби първия дуел с Гуагуас в Шампионска лига
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ