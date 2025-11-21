Марица с шести пореден успех в НВЛ

Шампионът Марица (Пловдив) продължи перфектното си представяне в Националната волейболна лига при жените. „Жълто-сините“ записаха шести пореден успех от началото на сезона, надигравайки у дома Дея Волей (Бургас) с категоричното 3:0 (25:15, 25:18, 25:12) в зала „Строител“.

Пловдивчанки остават убедителен лидер в класирането с 18 точки от шест мача и без нито един загубен гейм.

Началото на двубоя беше равностойно и бургазлийки дори натрупаха аванс от четири точки, но Марица бързо намери ритъм, изравни при 11:11 и след серия силни сервиси и ефективна атака затвори първия гейм на 25:15.

Втората част отново стартира точка за точка, но след 9:9 домакините постепенно взеха контрол. Дея Волей съумя да се доближи до 18:19, но последвалата шестточкова серия сложи край на спора – 25:18.

Увереността на тима на Ахметджан Ершимшек ясно пролича в третия гейм. Марица поведе с 10:6, увеличи преднината до 17:8 и без колебание затвърди класата си с крайното 25:12.

Елисавета Сариева беше най-резултатна с 16 точки (включително 4 аса), Виктория Коева добави 13, а Дияна Борисова завърши с 11.

След поредната убедителна победа фокусът на Марица вече е насочен към Европа. На 27 ноември българският шампион гостува на полския Девелопрес (Жешув) в първия си двубой от група Е на Шампионската лига.

В друг мач от кръга Марица 2022 победи Варна ДКС с 3:0 (25:22, 25:9, 25:22), като варненки допуснаха шесто поредно поражение.