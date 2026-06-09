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Марица се раздели с една от ключовите си състезателки

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Германската посрещачка Ванеса Агбортаби напуска пловдивския клуб след два сезона, белязани от титли и исторически успех в Шампионската лига

Марица се раздели с една от ключовите си състезателки
Снимка: официален сайт на ВК Марица Пловдив
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Волейболният шампион на България при жените Марица Пловдив няма да разчита на Ванеса Агбортаби през следващия сезон. Новината беше съобщена официално от клуба, който се разделя с германската посрещачка след края на изминалата кампания.

Агбортаби пристигна в Пловдив през лятото на 2024 година и бързо се утвърди като една от основните фигури в състава на „жълто-сините“. По време на престоя си тя допринесе за спечелването на два поредни „златни дубъла“, като Марица триумфира както в Националната волейболна лига, така и в турнира за Купата на България през двата сезона.

Германката беше част и от един от най-запомнящите се моменти в историята на клуба. През 2025 година пловдивчанки за първи път преодоляха груповата фаза на Шампионската лига – постижение, което затвърди мястото на Марица сред водещите отбори в европейския волейбол.

От клуба благодариха на състезателката за нейния принос към успехите на отбора и ѝ пожелаха успех в бъдещите предизвикателства.

Раздялата с Агбортаби е поредната кадрова промяна в състава на шампионките. По-рано от Марица обявиха, че пътищата им се разделят още с Лора Славчева, Ива Дудова и Виктория Коева, което подсказва за сериозно обновяване на отбора преди новия сезон.

#Ванеса Агбортаби #ЖВК Марица 2022 Пловдив

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