Марица се раздели с една от ключовите си състезателки

Волейболният шампион на България при жените Марица Пловдив няма да разчита на Ванеса Агбортаби през следващия сезон. Новината беше съобщена официално от клуба, който се разделя с германската посрещачка след края на изминалата кампания.

Агбортаби пристигна в Пловдив през лятото на 2024 година и бързо се утвърди като една от основните фигури в състава на „жълто-сините“. По време на престоя си тя допринесе за спечелването на два поредни „златни дубъла“, като Марица триумфира както в Националната волейболна лига, така и в турнира за Купата на България през двата сезона.

Германката беше част и от един от най-запомнящите се моменти в историята на клуба. През 2025 година пловдивчанки за първи път преодоляха груповата фаза на Шампионската лига – постижение, което затвърди мястото на Марица сред водещите отбори в европейския волейбол.

От клуба благодариха на състезателката за нейния принос към успехите на отбора и ѝ пожелаха успех в бъдещите предизвикателства.

Раздялата с Агбортаби е поредната кадрова промяна в състава на шампионките. По-рано от Марица обявиха, че пътищата им се разделят още с Лора Славчева, Ива Дудова и Виктория Коева, което подсказва за сериозно обновяване на отбора преди новия сезон.