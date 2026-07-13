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Мария Цонева финишира втора при борбите на европейското в Самоков

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Родната баскетболистка намери място сред най-добрите в две индивидуални класации на шампионата в Дивизия Б.

Мария Цонева финишира втора при борбите на европейското в Самоков
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Четири състезателки от националния отбор на България намериха място сред най-добрите в индивидуалните класации след края на Европейското първенство в дивизия "В" за жени до 20 години, на което домакин бе Самоков. Това са Мария Цонева, Гергана Маданкова, Деница Манолова и Лидия Йохан Сиверио.

Цонева се нареди на второ място по борби, като овладя средно по 11.6. 195-сантиметровата баскетболистка приключи на върха по процент успеваемост в стрелбата от игра - 57.9, включително и от средна дистанция. Това й донесе и седмата позиция сред най-полезните - с КПД 17.1, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Маданкова зае втора позиция сред най-добрите подавачи на Европейското първенство със средно по 6.7 асистенции. В добавка, състезателката на Берое Стара Загора направи и по 1 чадър на среща, с което заслужи 10-о място в индивидуалната класация.

Манолова също се нареди в топ 10 по борби - девета със средно по 5.6 на мач. Освен това, баскетболистката на Рилски спортист завърши на седма позиция по процент успеваемост в стрелбата от фаул линията - 80.6. Деница Манолова е и девета по КПД, записвайки средно по 15.3 на двубой.

Лидия Йохан Сиверио зае седмо място по откраднати топки, като раздели позицията с Лидия Чатира (Гърция). Националката на България регистрира средно по 2.6 отнети топки на среща.

На завършилото преди ден в Самоков Европейско първенство в дивизия "В" тимът на България завърши на шесто място с общо 4 победи и 3 поражения.

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#Европейско първенство по баскетбол за жени до 20 години в Самоков, Дивизия Б #Мария Цонева #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

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