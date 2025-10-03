БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мариян Михалев се класира на полуфинал на Световната Купа по скокове на батут във Франция

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
При жените съвсем малко не достигна на Христина Пенева да намери място на полуфиналите.

Мариян Михалев се класира на полуфинал на Световната Купа по скокове на батут във Франция
Снимка: БФ батут
Мариян Михалев се класира за полуфиналите в индивидуалната дисциплина при мъжете на Световната купа по скокове на батут в Антиб (Франция). Българинът, който се подготвя в Стара Загора под ръководството на Мариана Макулова, попадна сред най-добрите 24 състезатели с оценка 59.130 точки и 17-о място в квалификацията.

Останалите ни представители в мъжкото направление – Калоян Петров и Мартин Димитров – заеха съответно 35-о и 45-о място с резултати от 56.010 и 54.110 точки.

При жените съвсем малко не достигна на Христина Пенева да намери място в следващата фаза на състезанието. Възпитаничката на националния селекционер Станислав Стоянов е втора резерва за полуфиналите, след като получи оценка 52.900 точки. Марияна Узунова се класира 33-та с 21.340 точки.

#Мариян Михалев #Христина Пенева

