Марк Рюте: Страните от НАТО могат да атакуват руски дронове, навлизащи във въздушното пространство на Алианса

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Марк Рюте: Страните от НАТО могат да атакуват руски дронове, навлизащи във въздушното пространство на Алианса
Снимка: БТА
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните-членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлезнат в тяхното въздушно пространство, ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс.

"Ако е необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю за предаването "Фокс и приятели" на телевизия "Фокс нюз".

Той добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия.

