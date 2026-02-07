Марко Одермат: Надявах се на по-добър резултат, но такъв е спортът

Марко Одермат често казва, че пуска „звяра“ в себе си секунди преди старта – моментът, в който обикновено става неудържим. Този път обаче магията не проработи докрай. На пистата „Стелвио“ в Бормио швейцарецът остана извън подиума и завърши четвърти в олимпийското спускане.

28-годишният ас пристигна с високи очаквания, след като през сезона доминира в дисциплината с три победи и още две втори места за Световната купа. Златото в спускането бе основната му цел след олимпийския триумф в гигантския слалом в Пекин, но този път секундите не бяха на негова страна.

„Четвъртото място не е това, на което се надявах. Чувствах се отлично на снега, карах добре, но просто не бях достатъчно бърз. Тук са семейството и приятелите ми и ми се искаше да им подаря по-добър резултат, но такъв е спортът“, каза Одермат.

Въпреки разочарованието, швейцарецът все още има шанс да се бори за отличие в останалите стартове на Олимпийските игри в Милано-Кортина.