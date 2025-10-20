Мароко е световен шампион за младежи до 20 г. след успех над Аржентина

Мароко е световен шампион по футбол за младежи до 20 години. Африканците спечелиха финала срещу Аржентина с 2:0.

Футболистите в червено откриха резултата на стадион "Хулио Мартинес Праданос" в Сантяго де Чили в 12-ата минута с гол на Ясир Забири от пряк свободен удар.

Голмайсторът на тима удвои головата си сметка в 29-ата минута. Нападателят засече от воле центриране във вратарското поле на Отман Маама.

След почивката и двата точни удара бяха на сметката на "гаучосите", но Ибрахим Гомис се справи с тях. В последната секунда на редовното време вратарят улови удар с глава на Тобиас Паласио, за да се поздрави със суха мрежа.

Мароканците спечелиха първия си финал в надпреварата. Аржентина остава рекордьор по титли на това ниво с шест успеха - 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 и 2007.