Мароко е световен шампион за младежи до 20 г. след успех над Аржентина

Мароко е световен шампион по футбол за младежи до 20 години. Африканците спечелиха финала срещу Аржентина с 2:0.
Футболистите в червено откриха резултата на стадион "Хулио Мартинес Праданос" в Сантяго де Чили в 12-ата минута с гол на Ясир Забири от пряк свободен удар.
Голмайсторът на тима удвои головата си сметка в 29-ата минута. Нападателят засече от воле центриране във вратарското поле на Отман Маама.
След почивката и двата точни удара бяха на сметката на "гаучосите", но Ибрахим Гомис се справи с тях. В последната секунда на редовното време вратарят улови удар с глава на Тобиас Паласио, за да се поздрави със суха мрежа.
Мароканците спечелиха първия си финал в надпреварата. Аржентина остава рекордьор по титли на това ниво с шест успеха - 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 и 2007.
