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Мароко с две промени в състава си преди началото на Мондиала

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Мароко с две промени в състава си преди началото на Мондиала

Мароко трябваше в последния момент за замени двама от своите футболисти поради контузии, като Найеф Агерд и Абде Езалзули отпадат от състава за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Защитникът Марване Саадан и нападателят Амин Сбай са добавени като резерви, потвърдиха от мароканската федерация и ФИФА.

30-годишният Агерд не е играл от началото на март поради контузия в слабините, която наложи операция. Възстановяването му е спряно през април, когато е установено, че има фрактура на срамната кост.

Треньорът на Мароко Мохамед Уахби продължаваше да се надява, че Агерд ще се възстанови навреме, но в последните часове реши, че той няма да е готов за турнира. 24-годишният Езалзули получи травма по време на приятелския мач срещу Норвегия през уикенда в Харисън, Ню Джърси.

И Агерд, и Езалзули бяха в отбора на Мароко, който достигна до полуфиналите на последното Световно първенство в Катар 2022, както и до финала на турнира за Купата на африканските нации в Мароко през януари, съобщава агенция Ройтерс.

Агерд обаче се контузи и на последното световно първенство в мача от осминафиналите срещу Испания и пропусна следващите три двубоя.

34-годишният Саадан дебютира за Мароко през 2015-а, но оттогава рядко попада в отбора, докато 25-годишният Сбай, който играе предимно като лявото крило, записа първи мач по-рано този месец в контролата срещу Бурунди. И Саадан, и Сбай са в САЩ като резерви и тренират с тима.

Мароко открива кампанията си в група C на Световното първенство срещу Бразилия в събота.

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