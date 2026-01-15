БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Мароко се класира на финала за Купата на африканските нации с успех след дузпи над Нигерия

Мароканците ще спорят за трофея с тима на Сенегал.

Мароко
Мароко победи Нигерия с 4:2 след изпълнение на дузпи и се класира на финала на турнира за Купата на африканските нации. Редовното време на двубоя в Рабат завърши при резултат 0:0.

Домакините, които търсят първа континентална титла от половин век, ще играят за трофея в неделя срещу победителя от 2021 година Сенегал, който надделя над Египет в другия полуфинал.

Чистите положения в двубоя не бяха много, но мароканците бяха по-близо до попадението, като на няколко пъти вратарят на съперника Стенли Нвабали се намеси добре, а удар с глава на Найеф Агер след центриране от корнер облиза страничната греда от външната страна.

Така се стигна до 11-метровите наказателните удари, при които стражът на домакините Ясин Боно отрази изстрелите на Самюъл Чуквуензе и Бруно Ониемаечи, а Юсеф Ен-Несири вкара решаващата дузпа и прати Мароко на финал в надпреварата за първи път от 2004 година, когато отборът загуби мача за титлата с 1:2 от Тунис.

