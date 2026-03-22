Марсел Бибишков подсили канадци

18-годишният нападател идва от Септември.

Марсел Бибишков подсили канадци
Снимка: БТА
Младият български нападател Марсел Бибишков ще играе през новия сезон във ФК Ванкувър от канадската Премиер-лига, съобщиха медиите в страната.

18-годишният нападател пристига от Септември (София), където остана до средата на месец март. Но тъй като трансферният пазар в Канада е отворен, то сделката бешe осъществена без каквито и да е проблеми.

Бибишков, чийто баща е бившият футболист Крум Бибишков, има също така и канадски паспорт. Той е роден в София, но на 9-годишна възраст се мести със семейството си в Северна Америка. Започва да играе футбол в академията на Торонто ФК, след което семейството му се прибира в България и той носи екипа на Пирин (Благоевград). След Пирин преминава в школата на италианския гранд Ювентус, където при 17-годишните вкарва 6 гола в 17 срещи.

Кариерата му продължава в Канада в Йорк Юнайтед, както и в България, като облича екипите на Славия и Септември (Сф).

На ниво национални отбори е български национал при 16 и 17-годишните, след което представя Канада при U18 и при U20. В квалификациите за младежкото първенство на Зона КОНКАКАФ вкара четири гола във вратата на Американските Вирджински острови.

ФК Ванкувър завърши на последното 8-о място в канадската Премиер лига през миналия сезон, но няма изпадащи и започващото на 4-и април ново първенство ще им даде шанс да се представят по-добре. Първата им среща е като домакин на Халифакс Уондорърс.

