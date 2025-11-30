Марсилия пропусна шанс да оглави Лига 1

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Южняците водеха с 2:1 срещу Тулуза на „Стад Велодром“, но в добавеното време позволиха изравняване и мачът завърши 2:2.

Олимпик Марсилия
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпик Марсилия изпусна шанс да оглави Лига 1, въпреки грешната стъпка на лидера Пари Сен Жермен. Южняците водеха с 2:1 срещу Тулуза на „Стад Велодром“, но в добавеното време позволиха изравняване и мачът завърши 2:2.

Гостите удариха първи — в 14-ата минута Емерсон изведе Тулуза напред. През второто полувреме Марсилия обърна резултата с попадения на Игор Пайшао и Пиер-Емил Хьойберг, но радостта бе кратка. В 92-ата минута резервата Сантяго Идалго се възползва от колебание в защитата и с удар с глава донесе точката на Тулуза.

Така Марсилия остава на втора позиция, на един пункт зад ПСЖ — и с горчивото усещане, че пропусна златна възможност да поеме лидерството.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Олимпик Марсилия

