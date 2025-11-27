Марсоходът "Пърсивиърънс" на НАСА откри "мини-мълнии" на Червената планета

Роувърът "Пърсивиърънс" е получил доказателства, че атмосферата на Марс е електрически активна, откривайки електрически разряди, предаде Ройтерс.

Тези разряди, наречени също "мини-мълнии", често се свързват с вихрушките, известни като "прашни дяволи", които редовно "бродят" по повърхността на планетата.

Шестколесният роувър "Пърсивиърънс", който изследва Марс от 2021 г. в местност в северното полукълбо, наречена кратера Джезеро, е засякъл електрическите разряди в аудио и електромагнитни записи, направени от неговия инструмент за дистанционно наблюдение SuperCam.

Това е първото документиране на електрическа активност в рядката марсианска атмосфера.

"Тези разряди представляват важно откритие с преки последствия за химията на марсианската атмосфера, климата, обитаемостта и бъдещето на роботизираното и човешкото изследване", казва планетарният учен Батист Шид от Института за изследвания в астрофизиката и планетологията във Франция и водещ автор на изследването, публикувано в сп. „Нейчър". "Електрическите заряди, необходими за тези разряди, вероятно влияят върху преноса на прах на Марс - процес, който е от съществено значение за климата на планетата и който все още не е добре проучен. Тези разряди освен това могат да представляват риск за електронното оборудване на настоящите роботизирани мисии и дори опасност за астронавтите, които един ден ще изследват Червената планета", допълва Шид.

Изследователите са анализирали 28 часа микрофонни записи, направени от роувъра в продължение на две марсиански години, и са открили 55 електрически разряда, обикновено свързани с "прашни дяволи" и фронтове на прахови бури.

"Не открихме мълнии по общоприетата дефиниция. В случая става въпрос за малки искри, дълги може би няколко милиметра, а не за истински мълнии", отбелязва планетарният учен и съавтор на изследването Ралф Лоренц от Лабораторията по приложна физика на университета "Джонс Хопкинс" в Мериленд.

16 от електрическите разряди са записани по време на двете близки срещи на "Пърсивиърънс" с прахови вихри. Друго изследване, публикувано през октомври, установи, че тези вихрушки са често срещано явление на сухия и прашен Марс.

Вътрешната динамика на вихрите води до електрически разряди. "Бих ги нарекъл "мини-мълнии", казва Шид. Явлението се нарича трибоелектричество.

Учените отдавна подозират, че в марсианската атмосфера има електрическа активност.

"Това, което наблюдавахме, е резултат от използването на изключително чувствителни инструменти за дълъг период от време, така че можем да открием много малки разряди с енергия, която се равнява на тази на запалването на автомобил", обяснява Лоренц.

Марс се присъединява към Земята, Сатурн и Юпитер като планети, за които е известно, че имат атмосферна електрическа активност. Въпреки че все още не е документирано, други светове в нашата Слънчева система също могат да имат тази характеристика, включително планетите Венера и Уран и луната на Сатурн Титан.

"В пустините на Земята наелектризирането на прах и пясък е добре документирано, но рядко води до действителни електрически разряди. На Марс обаче рядката атмосфера от въглероден диоксид прави това явление много по-вероятно, тъй като количеството заряд, необходимо за генериране на искри, е много по-малко, отколкото на нашата планета", отбелязват изследователите.

Инструментът SuperCam записа първите марсиански звуци през 2021 г., малко след кацането на "Пърсивиърънс" на Червената планета.