БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марсоходът "Пърсивиърънс" на НАСА откри "мини-мълнии" на Червената планета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
Още
Запази

Това е първото документиране на електрическа активност в рядката марсианска атмосфера

Марсоходът "Пърсивиърънс" на НАСА откри "мини-мълнии" на Червената планета
Слушай новината

Роувърът "Пърсивиърънс" е получил доказателства, че атмосферата на Марс е електрически активна, откривайки електрически разряди, предаде Ройтерс.

Тези разряди, наречени също "мини-мълнии", често се свързват с вихрушките, известни като "прашни дяволи", които редовно "бродят" по повърхността на планетата.

Шестколесният роувър "Пърсивиърънс", който изследва Марс от 2021 г. в местност в северното полукълбо, наречена кратера Джезеро, е засякъл електрическите разряди в аудио и електромагнитни записи, направени от неговия инструмент за дистанционно наблюдение SuperCam.

Това е първото документиране на електрическа активност в рядката марсианска атмосфера.

"Тези разряди представляват важно откритие с преки последствия за химията на марсианската атмосфера, климата, обитаемостта и бъдещето на роботизираното и човешкото изследване", казва планетарният учен Батист Шид от Института за изследвания в астрофизиката и планетологията във Франция и водещ автор на изследването, публикувано в сп. „Нейчър".

"Електрическите заряди, необходими за тези разряди, вероятно влияят върху преноса на прах на Марс - процес, който е от съществено значение за климата на планетата и който все още не е добре проучен. Тези разряди освен това могат да представляват риск за електронното оборудване на настоящите роботизирани мисии и дори опасност за астронавтите, които един ден ще изследват Червената планета", допълва Шид.

Изследователите са анализирали 28 часа микрофонни записи, направени от роувъра в продължение на две марсиански години, и са открили 55 електрически разряда, обикновено свързани с "прашни дяволи" и фронтове на прахови бури.

"Не открихме мълнии по общоприетата дефиниция. В случая става въпрос за малки искри, дълги може би няколко милиметра, а не за истински мълнии", отбелязва планетарният учен и съавтор на изследването Ралф Лоренц от Лабораторията по приложна физика на университета "Джонс Хопкинс" в Мериленд.

16 от електрическите разряди са записани по време на двете близки срещи на "Пърсивиърънс" с прахови вихри. Друго изследване, публикувано през октомври, установи, че тези вихрушки са често срещано явление на сухия и прашен Марс.

Вътрешната динамика на вихрите води до електрически разряди. "Бих ги нарекъл "мини-мълнии", казва Шид. Явлението се нарича трибоелектричество.

Учените отдавна подозират, че в марсианската атмосфера има електрическа активност.

"Това, което наблюдавахме, е резултат от използването на изключително чувствителни инструменти за дълъг период от време, така че можем да открием много малки разряди с енергия, която се равнява на тази на запалването на автомобил", обяснява Лоренц.

Марс се присъединява към Земята, Сатурн и Юпитер като планети, за които е известно, че имат атмосферна електрическа активност. Въпреки че все още не е документирано, други светове в нашата Слънчева система също могат да имат тази характеристика, включително планетите Венера и Уран и луната на Сатурн Титан.

"В пустините на Земята наелектризирането на прах и пясък е добре документирано, но рядко води до действителни електрически разряди. На Марс обаче рядката атмосфера от въглероден диоксид прави това явление много по-вероятно, тъй като количеството заряд, необходимо за генериране на искри, е много по-малко, отколкото на нашата планета", отбелязват изследователите.

Инструментът SuperCam записа първите марсиански звуци през 2021 г., малко след кацането на "Пърсивиърънс" на Червената планета.

"Оттогава той се използва ежедневно за слушане на атмосферата, като е съставил плейлист с над 30 часа звуци от Марс, например вой на вятъра, жужене на перките на хеликоптера "Инджинюъти", а сега и тези на електрическите разряди", посочва Батист Шид.

#атмосферата на Марс #изследване на Марс #Космос

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
5
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Наука и технологии

"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Чете се за: 01:27 мин.
Капсулата "Старлайнър" ще тръгне без астронавти при следващия си полет до МКС Капсулата "Старлайнър" ще тръгне без астронавти при следващия си полет до МКС
Чете се за: 03:10 мин.
Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22" Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22"
Чете се за: 01:30 мин.
България и Китай разширяват научното си партньорство с нови иновационни проекти България и Китай разширяват научното си партньорство с нови иновационни проекти
Чете се за: 00:45 мин.
Удивително откритие: Вълчица използва капан за раци като инструмент за храна Удивително откритие: Вълчица използва капан за раци като инструмент за храна
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ