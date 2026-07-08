Мартин Ангелов се завръща в България, ще играе за мъжкия тим на Левски

Мартин Ангелов ще продължи кариерата си в България. Бившият младежки национал ще играе през новия сезон в НБЛ в тима на Левски. Това ще бъде дебют за Ангелов в мъжкия професионален баскетбол.

В последните четири години гардът бе част от отбора на Стоктън Оспрейс в колежанското първенство на САЩ, където се преврърна в един от лидерите на „орлите“, но в средата на януари 2025 година получи тежка контузия (б.а. – скъсани връзки в лявото коляно), която го извади от сметките до края на миналия сезон. Така американският път на родения в София играч приключи, но вече е възстановен.

Преди това 23-годишният играч бе част от Рейнджър Колидж отвъд океана. 187-сантиметровият плеймейкър е възпитаник на БУБА Баскетбол, където за последно игра през 2021 г.



