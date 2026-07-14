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Мартин Ангелов: Желанието ми е да помогна на Левски да играе атрактивен баскетбол и да привлича повече фенове

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Спорт
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Бившият младежки национал се завръща в България след близо десетилетие в САЩ и е амбициран да помогне за възраждането на "сините“

Мартин Ангелов: Желанието ми е да помогна на Левски да играе атрактивен баскетбол и да привлича повече фенове
Снимка: stocktonathletics.com
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Бившият младежки национал Мартин Ангелов ще продължи кариерата си в Левски, а преди официалното си завръщане в България заяви пред БТА, че приема трансфера като голяма чест и сериозна отговорност. Плеймейкърът, който през последните близо десет години се състезаваше в колежанското първенство на САЩ, вярва, че може да допринесе за развитието на столичния клуб.

"За мен ще бъде голяма чест да играя в Левски. Това е отборът, който най-много съм гледал преди да замина за САЩ. Надявам се в близко бъдеще Левски да се върне там, където е мястото му – сред най-добрите“, коментира Ангелов.

24-годишният баскетболист натрупа сериозен опит отвъд Океана, където защитаваше цветовете на Стоктън Оспрейс. По време на престоя си той записа рекордните за университета 45 точки в един мач срещу бъдещия шампион на конференцията TCNJ. Контузия в началото на миналата година обаче прекъсна силния му сезон.

Ангелов разкри, че продължителният възстановителен период вече е зад гърба му и се чувства готов за новото предизвикателство.

"Беше дълъг период на възстановяване, но вече мога да кажа, че съм готов. Играя в лятна лига и тренирам индивидуално всеки ден“, обясни той.

Новото попълнение на „сините“ смята, че престоят му в различни университетски програми и работата с множество специалисти ще му помогнат бързо да се адаптира към Националната баскетболна лига.

"Научих много през годините в САЩ и вярвам, че ще бъда полезен на отбора в България“, каза още плеймейкърът.

Ангелов с нетърпение очаква и съвместната си работа с Константин Папазов и неговия син Александър, които ще водят Левски през новия сезон.

"Много се радвам, че ще работя с Тити и Сашко Папазови. Желанието ми е да помогна на отбора да играе атрактивен баскетбол и да привлича повече фенове в залата“, заяви баскетболистът.

С привличането на Мартин Ангелов Левски добавя в състава си млад български играч с международен опит и амбиция да бъде част от възраждането на един от най-титулуваните клубове в родния баскетбол.

#БК Левски София

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