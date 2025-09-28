Мартин Атанасов: Ние сме семейство и се забавляваме на игрището

Мартин Атанасов е щастлив от представянето на България на световното първенство по волейбол.

Опитният нападател призна, че изпитва удоволствие от играта на "трикольорите", които достигнаха до финала на Мондиал 2025 във Филипините, където отстъпиха на Италия с 1:3 гейма.

"Много е тежко, трудно е да се говори след загубен финал. Италианците играха много силен волейбол. Поздравявам всички мои съотборници. Голямо удоволствие е да играя с тях. С голяма цел сме и всеки има роля в състава. Играем с хъс и воля за България. Удоволствие е да сме на тази голяма сцена и да представяме България", сподели той след срещата

Волейболният национал прогнозира светло бъдеще за отбора.

"Ние сме семейство и се забавляваме на игрището. Страхотно усещане. Това е само началото на едни много хубави следващи години", допълни Атанасов.