Мартин Георгиев дебютира за АЕК Атина в разгромна победа

АЕК Атина победи с 4:0 Панатинайкос в дербито от 17-ия кръг на гръцката Супер лига. Това бе и официалният дебют на българския национал Мартин Георгиев за домакините, като той се появи на терена 6 минути преди края на мача.

В герой за АЕК се превърна Лука Йович, който реализира и четирите попадения в мача.

С тази победа АЕК се изравни с ПАОК на върха на класирането, като и двата тима имат по 41 точки. Панатинайкос пък остава на 5-ото място с 25 пункта.

