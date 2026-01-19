Мартин Георгиев дебютира за АЕК Атина в разгромна победа

Той се появи 6 минути преди края на мача, който АЕК спечелиха с 4:0
АЕК Атина победи с 4:0 Панатинайкос в дербито от 17-ия кръг на гръцката Супер лига. Това бе и официалният дебют на българския национал Мартин Георгиев за домакините, като той се появи на терена 6 минути преди края на мача.
В герой за АЕК се превърна Лука Йович, който реализира и четирите попадения в мача.
С тази победа АЕК се изравни с ПАОК на върха на класирането, като и двата тима имат по 41 точки. Панатинайкос пък остава на 5-ото място с 25 пункта.
