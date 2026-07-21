Мартин Георгиев: Ще играя навсякъде, дори и като вратар, ако е за доброто на АЕК

Българският защитник Мартин Георгиев демонстрира готовност да изпълнява всяка роля в състава на АЕК Атина, ако това е в интерес на отбора. Пред гръцките медии по време на подготвителния лагер в Нидерландия 21-годишният футболист подчерта, че няма претенции към позицията, на която ще бъде използван от старши треньора Марко Николич.

През пролетния полусезон Георгиев получи ограничени шансове за изява, като се появяваше предимно в края на срещите като централен защитник, а в един от двубоите беше използван и като десен бек. По време на лятната подготовка той продължава да работи и на двете позиции.

"Моята позиция е централен защитник, но, разбира се, ще играя там, където ми каже треньорът. Дори ако ме помоли да бъда вратар, за да помогна на отбора, ще го направя. Ще дам най-доброто от себе си, където и да играя, но естествената ми позиция е в центъра на защитата“, заяви българският национал.

Георгиев остави отлични впечатления и при победата с 2:1 над Де Графшап в контролна среща, където беше сред най-силно представилите се футболисти на терена.

"Най-важното е, че спечелихме, макар и в приятелски мач. Ние винаги излизаме за победа. Имаме още много работа в подготовката и трябва да подобрим някои неща преди началото на официалните срещи. Благодарни сме и на феновете, които ни подкрепиха тук“, добави защитникът.

АЕК ще започне участието си в европейските клубни турнири от плейофния кръг на Шампионската лига. Засега гръцкият тим е сред непоставените за жребия, но има шанс да се придвижи сред поставените в зависимост от резултатите на Цървена звезда, Динамо Загреб, Слован Братислава и Лех Познан в квалификациите.

Междувременно клубът е близо и до ново попълнение. Очаква се в следващите дни АЕК да финализира трансфера на национала на Замбия Кингс Кангва от Апоел Беер Шева. 27-годишният халф беше свързван и с преминаване в Левски, ЦСКА и Лудогорец, а през миналия сезон беше избран за най-полезен футболист в израелското първенство. Според информации в Гърция именно наставникът Марко Николич е настоял за привличането му, след като двамата вече са работили заедно в Цървена звезда.