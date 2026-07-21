БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Георгиев: Ще играя навсякъде, дори и като вратар, ако е за доброто на АЕК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал заяви, че естествената му позиция е в центъра на защитата, но е готов да помогне на отбора, където и да бъде използван

Мартин Георгиев: Ще играя навсякъде, дори и като вратар, ако е за доброто на АЕК
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският защитник Мартин Георгиев демонстрира готовност да изпълнява всяка роля в състава на АЕК Атина, ако това е в интерес на отбора. Пред гръцките медии по време на подготвителния лагер в Нидерландия 21-годишният футболист подчерта, че няма претенции към позицията, на която ще бъде използван от старши треньора Марко Николич.

През пролетния полусезон Георгиев получи ограничени шансове за изява, като се появяваше предимно в края на срещите като централен защитник, а в един от двубоите беше използван и като десен бек. По време на лятната подготовка той продължава да работи и на двете позиции.

"Моята позиция е централен защитник, но, разбира се, ще играя там, където ми каже треньорът. Дори ако ме помоли да бъда вратар, за да помогна на отбора, ще го направя. Ще дам най-доброто от себе си, където и да играя, но естествената ми позиция е в центъра на защитата“, заяви българският национал.

Георгиев остави отлични впечатления и при победата с 2:1 над Де Графшап в контролна среща, където беше сред най-силно представилите се футболисти на терена.

"Най-важното е, че спечелихме, макар и в приятелски мач. Ние винаги излизаме за победа. Имаме още много работа в подготовката и трябва да подобрим някои неща преди началото на официалните срещи. Благодарни сме и на феновете, които ни подкрепиха тук“, добави защитникът.

АЕК ще започне участието си в европейските клубни турнири от плейофния кръг на Шампионската лига. Засега гръцкият тим е сред непоставените за жребия, но има шанс да се придвижи сред поставените в зависимост от резултатите на Цървена звезда, Динамо Загреб, Слован Братислава и Лех Познан в квалификациите.

Междувременно клубът е близо и до ново попълнение. Очаква се в следващите дни АЕК да финализира трансфера на национала на Замбия Кингс Кангва от Апоел Беер Шева. 27-годишният халф беше свързван и с преминаване в Левски, ЦСКА и Лудогорец, а през миналия сезон беше избран за най-полезен футболист в израелското първенство. Според информации в Гърция именно наставникът Марко Николич е настоял за привличането му, след като двамата вече са работили заедно в Цървена звезда.

#ФК АЕК Атина #Мартин Георгиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
1
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Бурите продължават и през следващите дни
2
Бурите продължават и през следващите дни
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
4
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила
5
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на...
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
6
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Европейски футбол

Интер Маями ще бъде без Лионел Меси и Родриго Де Пол в следващите два мача
Интер Маями ще бъде без Лионел Меси и Родриго Де Пол в следващите два мача
Президентът на КОНМЕБОЛ подкрепи Мондиал с 64 отбора през 2030 година Президентът на КОНМЕБОЛ подкрепи Мондиал с 64 отбора през 2030 година
Чете се за: 03:02 мин.
Обвинения срещу Майкъл Олисе след Мондиал 2026 Обвинения срещу Майкъл Олисе след Мондиал 2026
Чете се за: 02:45 мин.
Испания посрещна световните шампиони в Мадрид Испания посрещна световните шампиони в Мадрид
Чете се за: 03:20 мин.
ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026 ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026
Чете се за: 02:12 мин.
Манчестър Юнайтед изпревари Арсенал в битката за френски национал Манчестър Юнайтед изпревари Арсенал в битката за френски национал
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Продължава отстраняването на щетите след бурята в Пловдив
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Десети ден удари в Близкия изток: САЩ предупредиха за възможна...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Домакинствата във Великобритания няма да плащат ДДС върху сметките...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ