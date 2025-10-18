Матей Казийски: Не мога да кажа дали ще се върна в България

Матей Казийски сподели, че знае дали ще се завърне в България през пролетта. Бившият национал бе сред основните фактори за класирането на Локомотив Авиа на финала в турнира за Суперкупата на България по волейбол. „Императора“ и неговите съотборници сразиха Нефтохимик 2010 с 3:0 във втория полуфинал в зала „Левски София.

Посрещачът заби 13 точки за пловдивския тим.

"Мисля, че бяхме спокойни през целия мач, доминирахме и бяхме спокойни през целия мач за победата. Може би съперникът ни не влезе добре в мача и това изигра роля за крайния резултат", започна той.

"Невероятно бе колко бързо се напаснахме в отбора, като се има предвид, че аз съм в Локомотив само от две седмици, дори по-малко. Търсят ме съотборниците ми, не толкова за кариерата ми, колкото за подсказки в частни ситуации. Сигурен съм, че и без мен ще се справят добре и ще играят все така борбено. Може би ще потърсят и друг чужденец“, допълни звездата.

Както знаем, ветеранът ще продължи своята кариера в Халбанк, където треньор е Радостин Станчев. В редиците на турците е и друг волейболен бивш национал – Цветан Соколов.

„И да, и не. Така се получи. Не мога да кажа дали ще се върна в България през пролетта“, коментира той относно дали ще съжалява, че ще напусне пловдивския отбор.

"Срещу Левски ще е много по-трудно, не само защото е Левски и е домакин, а и защото е финал", завърши Казийски по повод спора за трофея срещу „сините“.